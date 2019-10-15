اثر إشرافه على موكب إحياء عيد الجلاء, رئيس الجمهورية يزور عائلة الشهيد الرائد فوزي الهويملي

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

- اثر إشرافه على موكب إحياء الذكرى 56 لعيد الجلاء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 بمدينة بنزرت، تحوّل رئيس الجمهورية محمد الناصر، مرفوقا بوالي الجهة، إلى منزل عائلة الشهيد الرائد فوزي الهويملي رئيس مركز الأمن الوطني بمحكمة الاستئناف ببنزرت الذي أغتيل على يد عنصر ارهابي يوم 23 سبتمبر الفارط.وبعد تقديمه لواجب العزاء إلى أرملة الشهيد وأفراد أسرته، استمع رئيس الدولة إلى مشاغل عائلة الشهيد وزملائه، وأكّد حرصه على الإسراع بتأمين كل الرعاية الاجتماعية اللازمة.وكان رئيس الجمهورية محمد الناصر أشرف صباح اليوم بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 56 لعيد الجلاء.وقام رئيس الدولة بزيارة معرض لوحات "ذاكرة معركة الجلاء" نظمه المركز الوطني للتوثيق ثم تولى تحية العلم على أنغام النشيد الوطني واستعراض سرايا الشرف من أكاديميات البر والبحر والطيران قبل التوجه إلى النصب التذكاري ووضع إكليل من الزهور وتلاوة الفاتحة ترحمّا على أرواح الشهداء الطاهرة.حضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، وأعضاء الحكومة والإطارات الجهوية لولاية بنزرت وممثّلي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وثلة من كبار المقاومين والشخصيات الوطنيّة.