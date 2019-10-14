قناة الحوار التونسي تطالب قيس سعيد بموقف من الاعتداء على صحفييها

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- عبرت قناة الحوار التونسي عن رفضها للعنف الذي تعرض لها صحفيوها اثناء تغطية فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في شارع الحبيب بورقيبة.وقالت مريم بالقاضي في اشارة الى البيان الصادر عن القناة ان القناة تطالب بموقف واضح من المرشح الفائز قيس سعيد خاصة وان المعتدين من انصاره.وشدد بيان الحوار التونسي على تنديد هيئات اعلامية بالاعتداء الذي طال الصحفيين.