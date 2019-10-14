Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Al Tayer Al Mosafer  

قناة الحوار التونسي تطالب قيس سعيد بموقف من الاعتداء على صحفييها

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - عبرت قناة الحوار التونسي عن رفضها للعنف الذي تعرض لها صحفيوها اثناء تغطية فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في شارع الحبيب بورقيبة.
وقالت مريم بالقاضي في اشارة الى البيان الصادر عن القناة ان القناة تطالب بموقف واضح من المرشح الفائز قيس سعيد خاصة وان المعتدين من انصاره.
وشدد بيان الحوار التونسي على تنديد هيئات اعلامية بالاعتداء الذي طال الصحفيين.




  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 190993

Essoltan  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 21h 39m |           
Maintenant vous allez prendre NOTRE PRÉSIDENT pour un GENDARME , ou quoi ?
Un peu de pudeur et soyez polis svp ...

Karimyousef  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 21h 20m |           
Ces chaînes ne diffusent que la haine.elles n'ont rien compris du vote de dimanche.

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 20h 56m |           
أن شاء الله لا يجيبهم
الشعب هو الذي تقيءهم و هم أصروا على ملاصقته

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 20h 53m |           
رغم اننا نرفض كل اشكال العنف المادي مهما كان مصدرها ومهما كان المستهدف منها فاننا نرفض كذلك الاسلوب متاع الاهانات المتكررة التي يوجهها الخمس كعالص للمواطنين التوانسة بسبب اختياراتهم الانتخابية ... هؤلاء جهلة غير محترمين يعتدون كل ليلة على مواطنين توانسة بسبب عقيدتهم او بسبب اختياراتهم السياسية.

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 20h 51m |           
على هذه القناة ان تفهم ان العنف الذي يخرج كل يوم من صحافيها وحصصها اكبر واخطر من التهديدات الذي وقعت امس على فريقها، عنف هذه القناة زرع الكراهية والخوف وارعب المواطنين وشلل البلاد العنف اللفظي سلاح يدمر السلم الاجتماعي وجريمة في حق السعب

Karimyousef  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 20h 39m |           
لقد كان الوقت لايقاف السم اليومي الذي يزرعه مجموعة من المرتزقة في البلادباسم الاعلام. على القضاء ان يتدخل لمنع الكذب و التآمر على امن البلد من خلال بث الاشاعات و الكذب.

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 20h 31m |           
من يزرع الريح يحصد العاصفة




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