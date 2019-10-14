بالقرب من احد النزل بالعاصمة يقتلون شاب من جنسية عراقية/المانية

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- جدت ليلة أمس جريمة قتل بشعة بالقرب من احد النزل بالقرب من ساحة برشلونة تمثلت في اقدام اربعة شبان على قتل مواطن عراقي يحمل الجنسية الألمانية وازهاق روحه بواسطة اسلحة بيضاء خلال عملية سلبه وافتكاك اغراضه ولما تصدى لهم الهالك ودافع عن نفسه قاموا بطعنه طعنة قوية على مستوى الفخذ مما تسبب في قطع الشرايين التى تربط بين القلب والساق ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا له طعنة ثانية الى يده وقطعوا له معصمه ثم وجهوا له عدة طعنات الى ان توفى على عين المكان ..وباعلام الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بسيدي البشير قام اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بتمشيط المنطقة وفي ظرف زمني وجيز القوا القبض على الجناة الذين اعترفوا بتفاصيل الجريمة وبينوا أنهم قتلوه أثر براكاج نفذوه له ألا انه تصدى لهم ولكن البعض منهم فانتقموا منه وقتلوه...باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم واحالتهم على فرقة مكافحة الاجرام لمواصلة الابحاث معهم...