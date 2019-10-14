Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3id 3annak  

بالقرب من احد النزل بالعاصمة يقتلون شاب من جنسية عراقية/المانية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - جدت ليلة أمس جريمة قتل بشعة بالقرب من احد النزل بالقرب من ساحة برشلونة تمثلت في اقدام اربعة شبان على قتل مواطن عراقي يحمل الجنسية الألمانية وازهاق روحه بواسطة اسلحة بيضاء خلال عملية سلبه وافتكاك اغراضه ولما تصدى لهم الهالك ودافع عن نفسه قاموا بطعنه طعنة قوية على مستوى الفخذ مما تسبب في قطع الشرايين التى تربط بين القلب والساق ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا له طعنة ثانية الى يده وقطعوا له معصمه ثم وجهوا له عدة طعنات الى ان توفى على عين المكان ..

وباعلام الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بسيدي البشير قام اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بتمشيط المنطقة وفي ظرف زمني وجيز القوا القبض على الجناة الذين اعترفوا بتفاصيل الجريمة وبينوا أنهم قتلوه أثر براكاج نفذوه له ألا انه تصدى لهم ولكن البعض منهم فانتقموا منه وقتلوه...
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم واحالتهم على فرقة مكافحة الاجرام لمواصلة الابحاث معهم...


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190991

Nahinaho  ()  |Lundi 14 Octobre 2019 à 19h 49m |           
تصحيح = لعلكم تتقون . وليس تعقلون . ارجو المعذرة .

Nahinaho  ()  |Lundi 14 Octobre 2019 à 19h 47m |           
ينبغي اعدامهم الاربعة في اسرع وقت ايضا فذاك هو السبيل الوحيد للقضاء على هاته الآفة . ذاك هو عقابهم الذي يردع غيرهم عن ارتكاب الجرائم بحيث متى علم المجرم بانه سيشنق ان قتل نفسا فهو يراجع نفسه الشريرة وحتى ان اعتدى فانه يتفادى القتل وذاك هو حكم الله عز وجل = بسم الله الرحمان الرحيم . ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تعقلون . صدق الله العظيم .

Essoltan  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 19h 38m |           
Sur le CORAN sans l'application de la peine de mort notre pays va perdre beaucoup .
Hier à Tunis , aujourd'hui à Bizerte et demain il faut que ces assassins passent par la potence sinon c'est la CATA ...



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