سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب : أيها الخادم الفاسد، أغلب التوانسة أمنيتهم أن يبصقوا عليك يا مريض !

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- تهجّم الأحد 13 أكتوبر، كرونيكور قناة الحوار التونسي، محمد بوغلاب على الاعلامي سمير الوافي /دون تسميته/ بسبب اعلان هذا الأخير انتخاب قيس سعيّد.وقال بوغلاب "الفاسد وخوه شد الصف وراء قيس سعيّد بش يولّي نظيف، ناس دخلت للحبس في قضايا فساد، وتقول اخترنا الاستقامة والنظافة..بديت بروحك".وتابع قائلا "هل يحق للصحفي أن يعبّروا عن انحيازهم؟ دورنا في الاعلام التحليل والتفسير وليس الانحياز والدعاية وتساءل مستنكرا "هل هذا أخلاقيا مقبولا؟".وعكس سمير الوافي الهجوم على بوغلاب /دون تسميته/ قائلا " نسيت روحك وقت خدمت مع الزبيدي سرا في الدور الأول وقبضت الثمن...وخسرت رهانك...وغادرت القناة بعدما تعاركت مع بوبكر لأنو ضد مصالحك والصفقة متاعك !؟".وأضاف فاضحا بوغلاب " نسيت روحك في عهد الحبيب الصيد حيث كنت خادمه بقلمك ولسانك...ثم الشاهد لفترة معينة...ثم كاشي وزارة الثقافة اللي تقبض فيه بفضل صديقك الوزير اللي مطفي عليك الضو وما يحاسبك حد...والاذاعة اللي بيروك فيها مهجور وشهريتك تمشي وفوق القانون !!!...شنوة إسمو هذا الكل موش فساد".وختم تدوينته موجها كلامه لبوغلاب "أغلب التوانسة أمنيتهم أن يبصقوا عليك يا مريض...تجنب الاحياء الشعبية وتونس العميقة حتى لا ترى حقيقتك في عيون الشعب".