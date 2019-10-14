Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

صورة اليوم : عندما يحرُسك الجميع بأجسادهم تحرسك هي بعينيها!!

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - حظيت اشراف شبيل، زوجة المترشّح الفائز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد باهتمام صفحات الفايسبوك على غرار زوجها وذلك رغم حساسية التونسيين فيما يتعلّق بزوجة الرئيس وعائلته.

واختار عديد النشطاء تهنئتها بفوز قيس سعيّد معتبرين أنها بدون شك لعبت دورا هاما في فوزه عملا بالمقولة المنسوبة للقائد العسكري نابليون بونابرت "وراء كل رجل عظيم امرأة".


وتداول النشطاء صورة لإشراف شبيل وهي تنظر لقيس سعيّد اثر اعلان النتائج وعلّقوا قائلين "عندما يحرسك الجميع بأجسادهم تحرسك إشراف بعينيها".

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وأضاف آخرون بأن احترامهم وتقديرهم لقيس سعيّد لن يمنعهم من أن يكونوا حرّاسا لتونس ضد أي انحراف بالسلطة سواء من قيس سعيد أو المحيطين به.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190938

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 10h 31m |           
اللهم أحفظهم من أي مكروه ومن كل شرٍ وضرر و اللهم أحفظهم من الأسقام والأمراض و اللهم أجرهم من الفتن ماظهر منها ومابطن و اللهم أجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً ومن أسعدهم حياةً و أرغدهم عيشةً و اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّـن سواك و ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين أحفظهم من الشيطان الرجيم و ربي وأرزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا جبار و ربي وإبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان و وصلي اللهم
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين.



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