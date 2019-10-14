صورة اليوم : عندما يحرُسك الجميع بأجسادهم تحرسك هي بعينيها!!

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - حظيت اشراف شبيل، زوجة المترشّح الفائز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد باهتمام صفحات الفايسبوك على غرار زوجها وذلك رغم حساسية التونسيين فيما يتعلّق بزوجة الرئيس وعائلته.
واختار عديد النشطاء تهنئتها بفوز قيس سعيّد معتبرين أنها بدون شك لعبت دورا هاما في فوزه عملا بالمقولة المنسوبة للقائد العسكري نابليون بونابرت "وراء كل رجل عظيم امرأة".
وتداول النشطاء صورة لإشراف شبيل وهي تنظر لقيس سعيّد اثر اعلان النتائج وعلّقوا قائلين "عندما يحرسك الجميع بأجسادهم تحرسك إشراف بعينيها".
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وأضاف آخرون بأن احترامهم وتقديرهم لقيس سعيّد لن يمنعهم من أن يكونوا حرّاسا لتونس ضد أي انحراف بالسلطة سواء من قيس سعيد أو المحيطين به.
واختار عديد النشطاء تهنئتها بفوز قيس سعيّد معتبرين أنها بدون شك لعبت دورا هاما في فوزه عملا بالمقولة المنسوبة للقائد العسكري نابليون بونابرت "وراء كل رجل عظيم امرأة".
وتداول النشطاء صورة لإشراف شبيل وهي تنظر لقيس سعيّد اثر اعلان النتائج وعلّقوا قائلين "عندما يحرسك الجميع بأجسادهم تحرسك إشراف بعينيها".
اقرأ أيضا: سيّدة تونس الأولى إشراف شبيل تحت مجهر موقع الجزيرة
وأضاف آخرون بأن احترامهم وتقديرهم لقيس سعيّد لن يمنعهم من أن يكونوا حرّاسا لتونس ضد أي انحراف بالسلطة سواء من قيس سعيد أو المحيطين به.
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Par:maximelinoss (Tunisia )
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