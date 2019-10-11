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على الحوار التونسي : نجيب الشابي يمدح نبيل القروي ويحذّر من ''خطورة فوز قيس سعيد بالرئاسة''

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - استضافت الجمعة 11 أكتوبر الاعلامية مريم بالقاضي، رئيس الحركة الدستورية أحمد نجيب الشابي الذي أوغل في مدح المترشح للرئاسة نبيل القروي.
ووصف الشابي نبيل القروي بأنه ظاهرة جديدة نجح بسرعة في الحصول على المرتبة الثانية في الرئاسة مضيفا بأن لديه معرفة كبيرة بواقع البلاد ووعيا كبيرا وحادا بالقضايا الاجتماعية.

في المقابل هاجم الشابي المترشح قيس سعيد واعتبر أن فوزه بالرئاسة يمثل خطرا وتهديدا داخليا وعزلة خارجية حسب تعبيره.

لا أذكر أن دافع عن الحرية أو الديمقراطية فضلا عن أن اهتماماته غير اهتمامات التوانسة وأفكاره لا تستجيب لانتظارات التونسيين إضافة إلى أنه غير قادر على الحكم دون النهضة وائتلاف الكرامة.

وبعد الدعاية لنبيل القروي والدعاية المضادة لقيس سعيّد زعم نجيب الشابي أنه محايد وأنه يقف على نفس المسافة من المترشّحين.

ما نشر عن مخلوف اصابني بالصدمة
وعلق الشابي على الصور المتداولة للقيادي في قلب تونس زهير مخلوف قائلا " ما حدث صادم".
واضاف نجيب الشابي " يبدو ان شخصية مخلوف مهتزة للغاية متابعا " في النهاية يجب التحقيق في الحاجثة "والعظمة ما تقول شق الا اذا في طق".
وتابع نجيب الشابي " اشعر بالحرج عندما اتحدث عن المسالة في وسائل الاعلام".








  
  
     
  
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