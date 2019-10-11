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إنجاح الاستحقاق الانتخابي محور لقاء الطبوبي بالغنوشي

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - التقى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الجمعة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل.
ووفق تدوينة لراشد الغنوشي, تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والسعي إلى إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي من شأنه ترسيخ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.



  
  
     
  
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