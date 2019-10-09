منصر متحدّثا عن عودة رباعي الحوار: الانتخابات تتم بحضور الشعب، والحكومة تشكل بحضور اللوبيات

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - علّق الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر، على بيان الرباعي الراعي للحوار، بخصوص النقطة المتعلقة بضرورة التسريع بتشكيل الحكومة.
وأشار منصر إلى أن المشاورات انطلقت منذ أسبوع ومحورها "حكومة "وحدة وطنية" أو "مصلحة وطنية"، ترأسها شخصية "مستقلة" يحسمها هذا الرباعي، وبصفة خاصة إتحاد الشغل، من أجل "تلافي تعقيدات تكوين حكومة في مشهد برلماني مشتت".
وقال "المشكل أن الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة هي شخصيات ليبرالية، اقترح الإتحاد بعضا منها في الحوار الوطني في 2014، وكان لها دور هام في حملة الزبيدي الرئاسية".
وتباع قائلا "في المحصلة، الإنتخابات تتم بحضور الشعب، والحكومة تشكل بحضور اللوبيات. قيادة الإتحاد التي دعمت مرشحين أو قائمات خسروا كلهم، تعود من باب الرباعي لتصادرها ولتنقذ الفائزين من ورطة تشكيل الحكومة أو المحافظة على حكومة هشة".
واضاف في نفس السياق " المشكل أن الفائزين يستحثون هذه العودة، وهم فرحون بها.... المشكل ليس الاتحاد، المشكل أن قيادته أصبحت مجرد معبر للوبيات".
وأشار منصر إلى أن المشاورات انطلقت منذ أسبوع ومحورها "حكومة "وحدة وطنية" أو "مصلحة وطنية"، ترأسها شخصية "مستقلة" يحسمها هذا الرباعي، وبصفة خاصة إتحاد الشغل، من أجل "تلافي تعقيدات تكوين حكومة في مشهد برلماني مشتت".
وقال "المشكل أن الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة هي شخصيات ليبرالية، اقترح الإتحاد بعضا منها في الحوار الوطني في 2014، وكان لها دور هام في حملة الزبيدي الرئاسية".
وتباع قائلا "في المحصلة، الإنتخابات تتم بحضور الشعب، والحكومة تشكل بحضور اللوبيات. قيادة الإتحاد التي دعمت مرشحين أو قائمات خسروا كلهم، تعود من باب الرباعي لتصادرها ولتنقذ الفائزين من ورطة تشكيل الحكومة أو المحافظة على حكومة هشة".
واضاف في نفس السياق " المشكل أن الفائزين يستحثون هذه العودة، وهم فرحون بها.... المشكل ليس الاتحاد، المشكل أن قيادته أصبحت مجرد معبر للوبيات".
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