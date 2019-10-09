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منصر متحدّثا عن عودة رباعي الحوار: الانتخابات تتم بحضور الشعب، والحكومة تشكل بحضور اللوبيات

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - علّق الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر، على بيان الرباعي الراعي للحوار، بخصوص النقطة المتعلقة بضرورة التسريع بتشكيل الحكومة.

وأشار منصر إلى أن المشاورات انطلقت منذ أسبوع ومحورها "حكومة "وحدة وطنية" أو "مصلحة وطنية"، ترأسها شخصية "مستقلة" يحسمها هذا الرباعي، وبصفة خاصة إتحاد الشغل، من أجل "تلافي تعقيدات تكوين حكومة في مشهد برلماني مشتت".


وقال "المشكل أن الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة هي شخصيات ليبرالية، اقترح الإتحاد بعضا منها في الحوار الوطني في 2014، وكان لها دور هام في حملة الزبيدي الرئاسية".

وتباع قائلا "في المحصلة، الإنتخابات تتم بحضور الشعب، والحكومة تشكل بحضور اللوبيات. قيادة الإتحاد التي دعمت مرشحين أو قائمات خسروا كلهم، تعود من باب الرباعي لتصادرها ولتنقذ الفائزين من ورطة تشكيل الحكومة أو المحافظة على حكومة هشة".
واضاف في نفس السياق " المشكل أن الفائزين يستحثون هذه العودة، وهم فرحون بها.... المشكل ليس الاتحاد، المشكل أن قيادته أصبحت مجرد معبر للوبيات".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190650

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 09h 19m |           
لو يعاد سيناريو 2014 وتدخل الرباعي قد يرجع بتونس الى ما كانت عليه في عهد السبسي وتكون الدولة في قبضة الفاسدين وسينجم على ذلك غياب الاحزاب السياسية في اخذ القرار وتكثر الانقسامات في الاحزاب وقد تكن نهاية حركة النهضة ويحدث لها ما حدث لنداء تونس، ارى ان كل شخص عليه ان يتحمل مسؤوليته امام الجميع والشعب لا يعد يتحمل تجاهل مطالبه.
اللعبة القذرة التي يتعمدها اعداء الثورة والمعارضة ككل هي تخويف الشعب من المرحلة القادمة هذه التصرفات ستبقى الى ابد الدهر فعلى رجال السياسة والمرحلة القادمة ان يثبتوا حكمتهم وشجاعتهم لقيادة تونس واخراجها من عنق الزجاجة التي هي عليه ولا شفقة مع الفاسدين والمجرمين.

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 08h 58m |           
Bien sûr, c'est grâce à ce quartet que la situation reste gérable.



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الأربعاء 09 أكتوبر 2019 | 10 صفر 1441
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