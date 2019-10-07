Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

أئمة عزلهم بطيخ من الإمامة.... فانتخبهم الشعب نوابا عنه

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - حصل ائتلاف الكرامة في النتائج التقديرية والأوّلية على ما بين 17 أو 18 مقعد في البرلمان القادم ليكون من بين المفاجئات التي أحدثتها الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

وتشير النتائج الأولية على حصول ائتلاف الكرامة على مقاعد في دوائر قفصة وصفاقس 1 وصفاقس2 والتي يترأس قائماتها أئمة تم عزلهم في السابق عندما كان مفتي الجمهورية الحالي عثمان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية.




و بحسب موقع الشاهد ترأس قائمة الائتلاف في صفاقس 1 الإمام السابق رضا الجوادي والذي تم عزله من إمامة جامع سيدي اللخمي أثناء فترة عثمان بطيخ وذلك بسبب قيادته لمظاهرة في صفاقس.



كما حصل الإمام المعزول محمد العفّاس أيضا على مقعد عن قائمة صفاقس 2 لائتلاف الكرامة بينما تحصّل أيضا الإمام المعزول سمير ماجدي عن مقعد عن دائرة قفصة.




كما تحصل الشيخ الجزيري مؤسس حزب الرحمة على مقعد في بن عروس بعد أن تم ابعاده من القاء الدروس في المساجد...


وحسب النتائج الأولية لشركة سيغما كونساي فإنّ حركة النهضة جاءت في المركز الأوّل بنسبة 17.5 بالمائة .

  
  
     
  
rtt-701d5134381e9c8d996c665ac0d0b1d9-2019-10-07 21:20:09






2 de 2 commentaires pour l'article 190576

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 22h 00m |           
البرلمان ليس الحكومة والبرلمان يصادق على المشاريع ويتبعها والبرلماني ليس له اختصاص فهو ممثل الشعب قد يكن دكتورا كما يكن تاجر او اماما او غيره وكل شخص له الكفاأة لاخذ حقيبة وزارية لما لا، من عهد بورقيبة الى الآن شاهدنا كم وزيرا ذو شهادات عليا واكثرهم فاسدين.

Karimyousef  (France)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 21h 39m |           
الشعب التونسي شعب مسلم.اذا المشكلة أساسا هي الازمة الاقتصادية و الاجتماعية.ماذا يمكن لهؤلاء ان يوفروا البلد.ينبغي ان لا نقحم الدين في هذه المساءل



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
19°
 19° % 88 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1924°-2026°-1926°-2025°-19
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570483932|190576 5622|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires