أئمة عزلهم بطيخ من الإمامة.... فانتخبهم الشعب نوابا عنه

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- حصل ائتلاف الكرامة في النتائج التقديرية والأوّلية على ما بين 17 أو 18 مقعد في البرلمان القادم ليكون من بين المفاجئات التي أحدثتها الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.وتشير النتائج الأولية على حصول ائتلاف الكرامة على مقاعد في دوائر قفصة وصفاقس 1 وصفاقس2 والتي يترأس قائماتها أئمة تم عزلهم في السابق عندما كان مفتي الجمهورية الحالي عثمان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية.و بحسب موقع الشاهد ترأس قائمة الائتلاف في صفاقس 1 الإمام السابق رضا الجوادي والذي تم عزله من إمامة جامع سيدي اللخمي أثناء فترة عثمان بطيخ وذلك بسبب قيادته لمظاهرة في صفاقس.كما حصل الإمام المعزول محمد العفّاس أيضا على مقعد عن قائمة صفاقس 2 لائتلاف الكرامة بينما تحصّل أيضا الإمام المعزول سمير ماجدي عن مقعد عن دائرة قفصة.كما تحصل الشيخ الجزيري مؤسس حزب الرحمة على مقعد في بن عروس بعد أن تم ابعاده من القاء الدروس في المساجد...وحسب النتائج الأولية لشركة سيغما كونساي فإنّ حركة النهضة جاءت في المركز الأوّل بنسبة 17.5 بالمائة .