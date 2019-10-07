Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

سيف الدين مخلوف: لا نتعامل مع قلب تونس والحزب الدستوري الحر

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
أكد اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2019، سيف الدين مخلوف، رئيس قائمة ائتلاف الكرامة بتونس 1 أن ائتلاف الكرامة لا ينوي التعامل مع قلب تونس والحزب الدستوري الحر مضيفا ''هي أحزاب مشبوهة ويحبو يرسكلو منظومة الفساد والاستبداد".

وشدد مخلوف على أنهم مع "من هو مع الثورة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان وعصرنة الدولة".



  
  
     
  
rtt-c1490fcae453e061fb90b27007ac98d2-2019-10-07 16:52:46






1 de 1 commentaires pour l'article 190560

Lechef  ()  |Lundi 07 Octobre 2019 à 17h 34m |           
C'est la naïveté !



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
21°
 20° % 56 :الرطــوبة
تونــس 19°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1924°-2026°-2026°-2025°-18
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570467523|190560 3603|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires