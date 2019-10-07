سيف الدين مخلوف: لا نتعامل مع قلب تونس والحزب الدستوري الحر

Lundi 07 Octobre 2019



أكد اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2019، سيف الدين مخلوف، رئيس قائمة ائتلاف الكرامة بتونس 1 أن ائتلاف الكرامة لا ينوي التعامل مع قلب تونس والحزب الدستوري الحر مضيفا ''هي أحزاب مشبوهة ويحبو يرسكلو منظومة الفساد والاستبداد".وشدد مخلوف على أنهم مع "من هو مع الثورة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان وعصرنة الدولة".