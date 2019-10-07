على القناة الوطنية: لحمت بين سيف الدين مخلوف و حسن زرقوني

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- اتهم سيف الدين مخلوف حسن زرڨوني بمغالطة المشاهدين طوال سنوات باستعمال سبر الأراء لأسباب سياسية واتهمه بالتطرف السياسي وعدم الحياد.حسن الزرقوني تشنج وتحدى سيف الدين مخلوف بأن يثبت كلامه ووصفه بالكاذب .سيف الدين مخلوف من ناحيته ردّ بأن الزرقوني مهنته الكذب على قناة أخرى وهذه القناة تتقبل مساء الأحد العزاء....فيديو