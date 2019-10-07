Radio Babnet Tunisie On Air:   

على القناة الوطنية: لحمت بين سيف الدين مخلوف و حسن زرقوني

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - اتهم سيف الدين مخلوف حسن زرڨوني بمغالطة المشاهدين طوال سنوات باستعمال سبر الأراء لأسباب سياسية واتهمه بالتطرف السياسي وعدم الحياد.
حسن الزرقوني تشنج وتحدى سيف الدين مخلوف بأن يثبت كلامه ووصفه بالكاذب .
سيف الدين مخلوف من ناحيته ردّ بأن الزرقوني مهنته الكذب على قناة أخرى وهذه القناة تتقبل مساء الأحد العزاء....فيديو




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190533

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 07h 35m |           
الزوقوني أحد لاعبي فريق الثورة المضادة ولا يمكنه أن يكون محايدا والدليل إستنفاره باستمرار لمنافس دون آخر لفريقي الدربي .



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الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
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