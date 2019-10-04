رفيق عبد السلام: الامارات هي التي تكفّلت بدفع المليون دولار في صفقة القروي مع شركة اللوبينغ

Vendredi 04 Octobre 2019



باب نات

- كشف الجمعة 4 أكتوبر، وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام أن دولة الامارات هي التي تكفّلت بدفع المليون دولار في صفقة المرشّح للرئاسة نبيل القروي مع شركة اللوبينغ.وقال عبد السلام "دولة ابو ظبي عراب الثورات المضادة ومشاريع الخراب التي ضربت، ومازالت تضرب المنطقة في اكثر من موقع في سوريا واليمن وليبيا ومصر وغيرها".وتابع قائلا "دولة أبو ظبي هي نفسها التي تكفلت قبل ذلك بدفع مثل هذه المبالغ نيابة عن حلفائها في العالم العربي من حفتر الى حميدتي الى انفصاليي اليمن الجنوبي ، الى القروي".واستنتج قائلا "وهذا يعني ان مشروع القروي لا يزيد عن كونه حلقة جديدة في مسار تدمير الديمقراطية وضرب الثورة التونسية في مقتل".