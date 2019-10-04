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رفيق عبد السلام: الامارات هي التي تكفّلت بدفع المليون دولار في صفقة القروي مع شركة اللوبينغ

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - كشف الجمعة 4 أكتوبر، وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام أن دولة الامارات هي التي تكفّلت بدفع المليون دولار في صفقة المرشّح للرئاسة نبيل القروي مع شركة اللوبينغ.
وقال عبد السلام "دولة ابو ظبي عراب الثورات المضادة ومشاريع الخراب التي ضربت، ومازالت تضرب المنطقة في اكثر من موقع في سوريا واليمن وليبيا ومصر وغيرها".
وتابع قائلا "دولة أبو ظبي هي نفسها التي تكفلت قبل ذلك بدفع مثل هذه المبالغ نيابة عن حلفائها في العالم العربي من حفتر الى حميدتي الى انفصاليي اليمن الجنوبي ، الى القروي".
واستنتج قائلا "وهذا يعني ان مشروع القروي لا يزيد عن كونه حلقة جديدة في مسار تدمير الديمقراطية وضرب الثورة التونسية في مقتل".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190450

Essoltan  (France)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 22h 32m |           
Si les Emirates Arabes Unies sont impliquées dans le coup de Nabil Karoui est-ce-que la Tunisie est prête ou plutôt elle est capable de rompre ses relations diplomatiques avec ce pays hor la loi .

Bensa94  (France)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 22h 12m |           
Mais dites nous qui a payé pour Ennahda?
MR le ministre el adhari a dit que se sont des tunisiens qui ont payé pour Ennahda ?
Donc chacun a quelqu’un pour payer à sa place,
Vous tous des voleurs....



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