جوهر بن مبارك : نبيل القروي يتعامل مع الموساد الصهيوني و المخابرات الصهيونية

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل ان المرشح الرئاسي نبيل القروي تجاوز تورطه مجرد التعامل مع شركة دعاية في إطار يتعلق بالانتخابات الى التعامل مع أجهزة مخابراتية".
وأضاف جوهر بن مبارك " نبيل القروي تورط في التعامل مع ضابط مخابرات صهيوني تعامل في السابق مع بيريز ومع شركة اجنبية تورطت في دعم المستبدين وتسويق صورتهم.
وتابع جوهر بن مبارك " نبيل القروي قام بعقد تجاوز من خلاله سقف التمويل الانتخابي بل تورط في التعامل بالعملة الصعبة حيث ان العقد تجاوز المليون دولار".
واكد جوهر بن مبارك ان القرلوي اراد تنظيم لقاءات مع ترامب وبوتين قبل وصوله الى منصب رئيس الجمهورية".
وأضاف جوهر بن مبارك " نبيل القروي تورط في التعامل مع ضابط مخابرات صهيوني تعامل في السابق مع بيريز ومع شركة اجنبية تورطت في دعم المستبدين وتسويق صورتهم.
وتابع جوهر بن مبارك " نبيل القروي قام بعقد تجاوز من خلاله سقف التمويل الانتخابي بل تورط في التعامل بالعملة الصعبة حيث ان العقد تجاوز المليون دولار".
واكد جوهر بن مبارك ان القرلوي اراد تنظيم لقاءات مع ترامب وبوتين قبل وصوله الى منصب رئيس الجمهورية".
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Par:mandhouj (France )
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