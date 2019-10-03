الصافي سعيد لقيس سعيّد: حان الوقت كي تفتح ذراعيك وتستمتع لأنصارك وحلفائك

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - دعا الاعلامي الصافي سعيد الخميس 3 أكتوبر خلال استضافته في برنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة المرشح الرئاسي قيس سعيد الى فتح ذراعيه.
وقال الصافي سعيد مخاطبا قيس سعيد" عليك أن تستمع الى أنصارك وحلفائك"، مضيفا " أدعوك الى معرفة أصدقائك وأعدائك خلال هذه المرحلة".
وتابع الصافي سعيد " أجدد دعمي لقيس سعيّد وليست لدي مشكلة مع نبيل القروي وقضيته لا تهمني".
الفيديو: الدقيقة 33
وقال الصافي سعيد مخاطبا قيس سعيد" عليك أن تستمع الى أنصارك وحلفائك"، مضيفا " أدعوك الى معرفة أصدقائك وأعدائك خلال هذه المرحلة".
وتابع الصافي سعيد " أجدد دعمي لقيس سعيّد وليست لدي مشكلة مع نبيل القروي وقضيته لا تهمني".
الفيديو: الدقيقة 33
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