الصافي سعيد لقيس سعيّد: حان الوقت كي تفتح ذراعيك وتستمتع لأنصارك وحلفائك

Jeudi 03 Octobre 2019



باب نات

- دعا الاعلامي الصافي سعيد الخميس 3 أكتوبر خلال استضافته في برنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة المرشح الرئاسي قيس سعيد الى فتح ذراعيه.وقال الصافي سعيد مخاطبا قيس سعيد" عليك أن تستمع الى أنصارك وحلفائك"، مضيفا " أدعوك الى معرفة أصدقائك وأعدائك خلال هذه المرحلة".وتابع الصافي سعيد " أجدد دعمي لقيس سعيّد وليست لدي مشكلة مع نبيل القروي وقضيته لا تهمني".