في استفتاء مجلة سيدتي ...لطفي العبدلي يفوز بجائزة أفضل مقدم برامج منوعات ومسابقات تونسية

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - فاز الممثل لطفي العبدلي بجائزة أفضل مقدّم برامج منوعات ومسابقات تونسي حسب استفتاء مجلّة ” سيّدتي ” لسنة 2019، وذلك عن برنامجه “عبدلي شو تايم ” الذي قدّمه على قناة “التاسعة”.
وقد أعرب العبدلي عن سعادته بهذا التتويج وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام”: الحمد لله على هذا التتويج الذي أعتبره تكريما بالنسبة إليّ…”
كما فاز بنفس الجائزة نوفل الورتاني .
كما توّجت أعمال درامية من إنتاج مؤسسة التلفزة التونسية بجوائز قيّمة في عدّة أصناف في آخر استفتاء أجرته المجلة العربية "سيدتي" خلال شهر سبتمبر الماضي والمتعلّق بالأعمال الرمضانية على الشاشات العربية في رمضان 2019.
وتحصّل مسلسل "المايسترو" للمخرج الأسعد الوسلاتي على النصيب الأكبر من الجوائز، إذ فاز بست جوائز هي "أفضل مسلسل جماهيري" و"أفضل مسلسل درامي" و"أفضل سيناريو" و"أفضل ممثل جماهيري" التي آلت إلى الممثل فتحي الهداوي وكذلك "أفضل ممثل درامي" وكانت من نصيب الممثل غانم الزرلي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل فكرة وتأليف" التي آلت للثنائي المخرج الأسعد الوسلاتي والموسيقي رياض الفهري.
كما منح هذا الاستفتاء جائزة أفضل مسلسل كوميدي لسلسلة "زنقة الباشا" التي جمعت بين الهزل والسخرية الهادفة في عشرين حلقة كانت فيها مفاجآت وقصص متنوعة.
وشارك في هذا الاستفتاء عدد كبير من النقاد والكتاب والإعلاميين العرب بلغ 50 شخصا، بالإضافة إلى مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصات سيدتي الالكترونية.
وقد أعرب العبدلي عن سعادته بهذا التتويج وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام”: الحمد لله على هذا التتويج الذي أعتبره تكريما بالنسبة إليّ…”
كما فاز بنفس الجائزة نوفل الورتاني .
كما توّجت أعمال درامية من إنتاج مؤسسة التلفزة التونسية بجوائز قيّمة في عدّة أصناف في آخر استفتاء أجرته المجلة العربية "سيدتي" خلال شهر سبتمبر الماضي والمتعلّق بالأعمال الرمضانية على الشاشات العربية في رمضان 2019.
وتحصّل مسلسل "المايسترو" للمخرج الأسعد الوسلاتي على النصيب الأكبر من الجوائز، إذ فاز بست جوائز هي "أفضل مسلسل جماهيري" و"أفضل مسلسل درامي" و"أفضل سيناريو" و"أفضل ممثل جماهيري" التي آلت إلى الممثل فتحي الهداوي وكذلك "أفضل ممثل درامي" وكانت من نصيب الممثل غانم الزرلي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل فكرة وتأليف" التي آلت للثنائي المخرج الأسعد الوسلاتي والموسيقي رياض الفهري.
كما منح هذا الاستفتاء جائزة أفضل مسلسل كوميدي لسلسلة "زنقة الباشا" التي جمعت بين الهزل والسخرية الهادفة في عشرين حلقة كانت فيها مفاجآت وقصص متنوعة.
وشارك في هذا الاستفتاء عدد كبير من النقاد والكتاب والإعلاميين العرب بلغ 50 شخصا، بالإضافة إلى مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصات سيدتي الالكترونية.
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