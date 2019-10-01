سنية الدهماني: عبير موسى اخر سياسية تتحدث عن حماية تونس من الدواعش لاننا نعرف تاريخها

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان خطاب رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ان حديث عبير موسى عن الدواعش هو محاولة لترهيب التونسيين.واضافت سنية الدهماني "كثير منا يعلم تاريخ عبير موسى ولا يمكن ان تكون من المدافعين عن البلاد.وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دعت الأحد 29 سبتمبر التونسيين إلى انتخاب حزبها بكثافة حتي يكون صمّام الأمان وينقذ البلاد من الدواعش والارهابيين الذين يتربصون بها.وطالبت موسي المترشّحة بدائرة تونس 2، التونسيين بالالتفاف حول حزبها في كل الجهات محذّرة من أن الدواعش سيحلّون بتونس وسيكون صوت الارهاب عاليا إذا لم تكن كتلة حزبها في البرلمان قوية.