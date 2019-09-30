Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - دعت الأحد 29 سبتمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التونسيين إلى انتخاب حزبها بكثافة حتي يكون صمّام الأمان وينقذ البلاد من الدواعش والارهابيين الذين يتربصون بها.
وطالبت موسي المترشّحة بدائرة تونس 2، التونسيين بالالتفاف حول حزبها في كل الجهات محذّرة من أن الدواعش سيحلّون بتونس وسيكون صوت الارهاب عاليا إذا لم تكن كتلة حزبها في البرلمان قوية.
وصرخت قائلة " سننتصر وسندخل البرلمان الأسبوع القبل برؤوس مرفوعة وبكتلة دستورية قوية تحمل مشعل الزعيم بورقيبة وزعماء الحركة الوطنية".
وطالبت موسي المترشّحة بدائرة تونس 2، التونسيين بالالتفاف حول حزبها في كل الجهات محذّرة من أن الدواعش سيحلّون بتونس وسيكون صوت الارهاب عاليا إذا لم تكن كتلة حزبها في البرلمان قوية.
وصرخت قائلة " سننتصر وسندخل البرلمان الأسبوع القبل برؤوس مرفوعة وبكتلة دستورية قوية تحمل مشعل الزعيم بورقيبة وزعماء الحركة الوطنية".
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: عبير موسي للتونسيين : إذا لم تنتخبوا الحزب الدستوري الحر سيحلّ الدواعش بيننا وسيكون صوت الارهاب عاليا