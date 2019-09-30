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عبير موسي للتونسيين : إذا لم تنتخبوا الحزب الدستوري الحر سيحلّ الدواعش بيننا وسيكون صوت الارهاب عاليا

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - دعت الأحد 29 سبتمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التونسيين إلى انتخاب حزبها بكثافة حتي يكون صمّام الأمان وينقذ البلاد من الدواعش والارهابيين الذين يتربصون بها.

وطالبت موسي المترشّحة بدائرة تونس 2، التونسيين بالالتفاف حول حزبها في كل الجهات محذّرة من أن الدواعش سيحلّون بتونس وسيكون صوت الارهاب عاليا إذا لم تكن كتلة حزبها في البرلمان قوية.


وصرخت قائلة " سننتصر وسندخل البرلمان الأسبوع القبل برؤوس مرفوعة وبكتلة دستورية قوية تحمل مشعل الزعيم بورقيبة وزعماء الحركة الوطنية".



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 190110

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 15h 29m |           
ورثتي حزبا وورثتي افكاره واكيد انكي ورثتي افعاله.

Tfouhrcd  (Finland)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 15h 18m |           
لقد سمعوك كثيرا و عرفوا نواياك الخبيثة الرامية إلى إرجاع منظومة الإستبداد...و سوف تكون نتائج الإنتخابات التشريعية بإذن الله نسخة مطابقة للأصل لنتائج الإنتخابات الرئاسية التي عرفتك حجمك الحقيقي الهزيل.

Bannour  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 15h 12m |           
هل يمكن إعتبار هذا الكلام تهديدا أم وعيدا؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 14h 52m |           
عبير في أجواء موسيقية وفرح وكنت أظن بصراحة أنها في حداد وحزن .

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 14h 25m |           
من ويكيبيديا
الدين الرسمي لجزر المالديف هو الإسلام حيت تقدر نسبة المسلمين فيها حسب الإحصائيات التعدادية الدولية 100%، وينص الدستور على أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يمكن لأي غير مسلم ان يصبح مواطنًا بحسب المادة 9. وتنص المادة الثانية على أن الجمهورية مؤسسة على مبادئ الإسلام وتنص المادة 10 على أنه لن يطبق أي قانون ضد مبادئ الإسلام يمكن أن يطبق في البلاد. وتنص المادة 19 ان للمواطنين الحرية في أن يشاركوا أو يمارسوا أي نشاط لم يتم تحريمه في الشريعة
أو القانون.. ويتمسك معظم المالديفيين بتعاليم دينهم ويظهر ذلك في احتفالاتهم الدينية الرسمية.

حسب دعواها أن الدواعش 100% من جزر المالديف





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