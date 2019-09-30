بوبكر عكاشة: الشعب التونسي اظهر انه محافظ وعلينا كاعلاميين متاثرين بالفكر اليساري ان نراجع انفسنا

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- قال الاعلامي بوبكر عكاشة في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان نتائج الانتخابات أصابت الإعلاميين بالصدمة لان في اغلبنا افكارنا يسارية صرفة.وأضاف بوبكر عكاشة " الانتخابات اظهرت حدود تفكير الاعلاميين وان الشعب التونسي يعيش واقعا اخر غير الذي ندعيه متابعا " نسقط دائما في التطرف والاستعلاء على الشعب.ووجه بوبكر عكاشة كلامه للاعلاميين " جاء الوقت لنغير افكارنا ونراجع طريقة نظرتنا للناس فالاغلبية ليسوا تقدميين بل محافظين.وتابع بوبكر عكاشة " شخصيا وقعت في الخطاب الذي يدعي التقدمية ويحاول اصلاح مثل تلك الاخطاء بسبب ما حصل في انتخابات 2014...