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بوبكر عكاشة: الشعب التونسي اظهر انه محافظ وعلينا كاعلاميين متاثرين بالفكر اليساري ان نراجع انفسنا

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي بوبكر عكاشة في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان نتائج الانتخابات أصابت الإعلاميين بالصدمة لان في اغلبنا افكارنا يسارية صرفة.
وأضاف بوبكر عكاشة " الانتخابات اظهرت حدود تفكير الاعلاميين وان الشعب التونسي يعيش واقعا اخر غير الذي ندعيه متابعا " نسقط دائما في التطرف والاستعلاء على الشعب.
ووجه بوبكر عكاشة كلامه للاعلاميين " جاء الوقت لنغير افكارنا ونراجع طريقة نظرتنا للناس فالاغلبية ليسوا تقدميين بل محافظين.
وتابع بوبكر عكاشة " شخصيا وقعت في الخطاب الذي يدعي التقدمية ويحاول اصلاح مثل تلك الاخطاء بسبب ما حصل في انتخابات 2014...






  
  
     
  
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