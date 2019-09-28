Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - نفى الجمعة 27 سبتمبر، مرشّح الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية، عبيد البريكي التزام الاتحاد العام التونسي للشغل الحياد ووقوفه على نفس المسافة من جميع المترشحين في الدور الأول.
وتأكيدا لما كشف عنه كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي ، قال البريكي في حوار على قناة حنبعل، إن المنظمة الشغيلة لم تلتزم الحياد في الدور الأول للرئاسية وساندت عبد الكريم الزبيدي.
وعلّق البريكي متأسفا "منظمة الأعراف كانت محايدة لكن المنظمة الشغيلة ساندت الزبيدي الذي يعتبر من المنظومة القديمة المفلسة العاجزة عن انقاذ البلاد".
وتابع مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد الحالية خذلته "أنا ابن الاتحاد وتربيت فيه على قيم ومبادئ ما نعطيش صاحبي لا في المنظمة ولا خارجها".
وتأكيدا لما كشف عنه كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي ، قال البريكي في حوار على قناة حنبعل، إن المنظمة الشغيلة لم تلتزم الحياد في الدور الأول للرئاسية وساندت عبد الكريم الزبيدي.
وعلّق البريكي متأسفا "منظمة الأعراف كانت محايدة لكن المنظمة الشغيلة ساندت الزبيدي الذي يعتبر من المنظومة القديمة المفلسة العاجزة عن انقاذ البلاد".
وتابع مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد الحالية خذلته "أنا ابن الاتحاد وتربيت فيه على قيم ومبادئ ما نعطيش صاحبي لا في المنظمة ولا خارجها".
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Par:karimyousef (France )
Sur: البريكي يدعم رواية اليعقوبي ويفضح اصطفاف الاتحاد وراء الزبيدي