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البريكي يدعم رواية اليعقوبي ويفضح اصطفاف الاتحاد وراء الزبيدي

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - نفى الجمعة 27 سبتمبر، مرشّح الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية، عبيد البريكي التزام الاتحاد العام التونسي للشغل الحياد ووقوفه على نفس المسافة من جميع المترشحين في الدور الأول.

وتأكيدا لما كشف عنه كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي ، قال البريكي في حوار على قناة حنبعل، إن المنظمة الشغيلة لم تلتزم الحياد في الدور الأول للرئاسية وساندت عبد الكريم الزبيدي.


وعلّق البريكي متأسفا "منظمة الأعراف كانت محايدة لكن المنظمة الشغيلة ساندت الزبيدي الذي يعتبر من المنظومة القديمة المفلسة العاجزة عن انقاذ البلاد".

وتابع مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد الحالية خذلته "أنا ابن الاتحاد وتربيت فيه على قيم ومبادئ ما نعطيش صاحبي لا في المنظمة ولا خارجها".


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189962

Karimyousef  (France)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 08h 47m |           
Les dirigeants de l'UGTT qui mènent un train digne d'hommes d'affaires ont choisi de soutenir zbidi.ils voulaient garantir tous leurs privilèges.ces dirigeants sont des imposteurs et des corrompus jusqu'au cou.

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 08h 47m |           
نهاية الفسّاد والعصابات، تنتهي علاقاتهم بالتناحر في ما بينهم رأينا قصة نداء تونس وتحيا تونس ومشروع تونس... وتونس...، من شركاء أصبحوا أعداء. مالهم من تونس إلا الإسم جعلوه كالطعم الذي يضعه الصياد على صنارته ليصطاد به السمك.


Karimyousef  (France)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 08h 43m |           
وشهد شاهد من اهلها.



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