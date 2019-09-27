راشد الخياري: إذا تم تشكيل حكومة ثورية بعد الانتخابات سيتم اعتقال السفير الفرنسي ومحاكمته إذا خرق الأعراف الديبلوماسية

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة راشد الخياري في مداخلة على قناة الزيتونة انه إذا تم تشكيل حكومة ثورية بعد الانتخابات سيتم اعتقال السفير الفرنسي ومحاكمته إذا خرق الأعراف الدبلوماسية.
وأضاف راشد الخياري " الأعراف الدبلوماسية اذا تم خرقها يتواجه بكل القوة لانه مع الوطن ليس هنالك خطوط حمراء.
وتابع راشد الخياري " للاسف الشديد الرئيس الفرنسي دعا في جنازة الرئيس الراحل قائد السبسي الى تمرير قانون المساواة في الميراث دون تدخل من أي سياسي".
وأضاف راشد الخياري " الأعراف الدبلوماسية اذا تم خرقها يتواجه بكل القوة لانه مع الوطن ليس هنالك خطوط حمراء.
وتابع راشد الخياري " للاسف الشديد الرئيس الفرنسي دعا في جنازة الرئيس الراحل قائد السبسي الى تمرير قانون المساواة في الميراث دون تدخل من أي سياسي".
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