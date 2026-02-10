البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة
تُقام الأربعاء مباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وفق البرنامج التالي:
* قاعة القرجاني (15:00 س):
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
* قاعة حمام سوسة (17:00 س):
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
* قاعة الأمير المنزه السابع (17:00 س):
شبيبة المنازه – الملعب النابلي
