بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 14:20 قراءة: 0 د, 19 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، المقررة غدًا الأربعاء:

في قاعة عيسى بن نصر بقليبية (16:00 س)


* النادي الأولمبي القليبيالنجم الساحلي


في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (15:00 س)

* النادي الصفاقسيمولدية بوسالم

في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (17:00 س)

* اتحاد النقل الصفاقسيالترجي الرياضي
