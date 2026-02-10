بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، المقررة غدًا الأربعاء:
في قاعة عيسى بن نصر بقليبية (16:00 س)
* النادي الأولمبي القليبي – النجم الساحلي
في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (15:00 س)
* النادي الصفاقسي – مولدية بوسالم
في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (17:00 س)
* اتحاد النقل الصفاقسي – الترجي الرياضي
