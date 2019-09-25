في قضية الاعتداء على وكيل الجمهوىية بالمحكمة الابتدائية ... فتح بحث ضد 7محامين ومواصلة اضراب القضاة

Mercredi 25 Septembre 2019



باب نات

عملية مدبرة ..

- صرح اليوم الاربعاء أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسسين خلال ندوة صحفية ان القضاة يرفضون قطعيا ما تعرض له وكيل الجمهوىية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اعتداء من قبل بعض اعضاء هيىة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين قاموا بسب وشتم وكيل الجمهوىية واقتحام مكتبه وبعثرة محتوياته واغراضه والوثائق التى كانت موجودة هناك والتى كانت تتضمن مجموعة من المراسلات السرية ووثاىق في غاية من الاهمية واردة من القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي للفساد المالي ...موضحا ان القضاة يطلقون صيحة فزع ويطالبون بمحاسبة المعتدين وتطبيق القانون مشيرا الى ان الوكيل العام بمحكمة استئناف تونس اذن بفتح تحقيق ضد 7محامين وانه سيتم أخذ القرارات في شانهم مهما كانت صفتهم وفي اطار القانون والحيادية موضحا ان القضاة متمسكين بمعاقبة المعتدين مطالبين هيىة الدفاع بالاعتذار لهم فورا أنا بدر منهم...وقد اكد انس الحمايدي ان عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية مدبرة ومبرمجة ولها اغراض وخلفيات أخرى ..موضحا ان العميد حاور المحامين الذين اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية لاكثر من نصف ساعة لكن دون جدوى مما اضطر وكيل الجمهورية لطلب القوة العامة ...