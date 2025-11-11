يوم تحسيسي حول نشر ثقافة الجودة يوم الخميس 13 نوفمبر بالمستفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

تنظم خلية الحوكمة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، يوما تحسيسيا حول نشر ثقافة الجودة وذلك تحت شعار" نعالج بالعلم ونرتقي بالجودة ".



وتحتفل تونس باليوم العالمي للجودة 2025، بتنظيم ندوة بعنوان " الجودة...فكّر بطريقة مختلفة "، يوم الخميس المقبل، بالضاحية الشمالية



للعاصمة وذلك بهدف تعزيز ثقافة الجودة كركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تشجيع تبني رؤى جديدة ومبتكرة في ادارة الجودة .ويشكل الاحتفاء باليوم العالمي للجودة حدث اقتصادي ومهني بارز يكتسي أهمية كبرى في مسار دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسيةوتحسين الأداء الوطني.ويأتي اختيار هذا الشعار، الذي يدعو إلى كسر الحواجز التقليدية في مقاربة العمليات والمخرجات، ليؤكد الحاجة المُلحة لتبني رؤى جديدةومبتكرة في إدارة الجودة، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة المنتوج التونسي في الأسواق الدولية.يشار، الى أن يوم العاشر من شهر نوفمبر من كل سنة، يحتفل معهد الجودة المعتمد باليوم العالمي للجودة 2025، الذي يهدف الى تثقيفالناس وتعزيز الوعي لديهم بأهمية الجودة وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات من خلال الأنشطة المتعلقة بالجودة .