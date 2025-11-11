Babnet   Latest update 13:16 Tunis

يوم تحسيسي حول نشر ثقافة الجودة يوم الخميس 13 نوفمبر بالمستفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Hopital-Habib-Bourguiba-Sfax.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 12:47 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تنظم خلية الحوكمة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، يوما تحسيسيا حول نشر ثقافة الجودة وذلك تحت شعار" نعالج بالعلم ونرتقي بالجودة ".

وتحتفل تونس باليوم العالمي للجودة 2025، بتنظيم ندوة بعنوان " الجودة...فكّر بطريقة مختلفة "، يوم الخميس المقبل، بالضاحية الشمالية

للعاصمة وذلك بهدف تعزيز ثقافة الجودة كركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تشجيع تبني رؤى جديدة ومبتكرة في ادارة الجودة .


ويشكل الاحتفاء باليوم العالمي للجودة حدث اقتصادي ومهني بارز يكتسي أهمية كبرى في مسار دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية
وتحسين الأداء الوطني.

ويأتي اختيار هذا الشعار، الذي يدعو إلى كسر الحواجز التقليدية في مقاربة العمليات والمخرجات، ليؤكد الحاجة المُلحة لتبني رؤى جديدة
ومبتكرة في إدارة الجودة، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة المنتوج التونسي في الأسواق الدولية.

يشار، الى أن يوم العاشر من شهر نوفمبر من كل سنة، يحتفل معهد الجودة المعتمد باليوم العالمي للجودة 2025، الذي يهدف الى تثقيف
الناس وتعزيز الوعي لديهم بأهمية الجودة وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات من خلال الأنشطة المتعلقة بالجودة .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318272


*.*.*