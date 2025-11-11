النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية

تستعد النقابة التونسية للأطباء القطاع الخاص فرع المهدية، لتنظيم فعاليات الدورة التاسعة عشرة (الـ19) من " أيام طب القطاع الخاص، وذلك يومي السبت 13 والأحد 14 ديسمبر 2025 بولاية المهدية.



وتأتي هذه التظاهرة العلمية، التي تجمع نخبة من الأطباء الاختصاصيين والعموميين، بهدف تحديث المعارف السريرية وتعزيز الممارسات المهنية الرشيدة لدى الأطباء الممارسين في القطاع الخاص



ويشمل البرنامج العلمي لهذه الدورة سلسلة من المحاضرات والورشات التطبيقية التي تتناول مواضيع تلامس صميم التحديات اليومية لأطباء القطاع الخاص، ومن أبرزها المستجدات السريرية من خلال مناقشة خيارات علاج ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى السكري، والتحديات في العلاج بالمضادات الحيوية في حالات التهابات الجهاز التنفسي السفلي، والتشخيص والعلاج لمرض تدهن الكبدكما سيتم تناول أدوار الطبيب العام عبر تسليط الضوء على دور طبيب الخط الأول في الكشف المبكر لسرطان البروستاتا، وكيفية التعامل مع حالات حصوات المسالك البوليةومن ضمن المحاور التي سيتم التداول في شأنها الجوانب القانونية والمهنية من خلال التطرق إلى حقوق وواجبات طبيب القطاع الخاص والمسؤولية الطبيةوتعتبر هذه الأيام، في دورتها الـ19، منصة علمية هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التقنيات والتوصيات الطبية، مؤكدة على الدور المحوري لأطباء القطاع الخاص في المنظومة الصحية التونسية