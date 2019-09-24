موند أفريك :الإدارة الأمريكية وراء نشر إستطلاعات رأي ''مضخّمة'' لصالح نبيل القروي

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي و المهتم بالشأن الإفريقي و دول الساحل و المغرب العربي، مقالا تحت عنوان
Présidentielles Tunis, le sondage des Américains qui donna 24,1% à Karoui
تحدث فيه عن إستطلاع رأي خاص أجراه المعهد الجمهوري الدولي iriو المعروف بجديته حيث أعطى بتاريخ 10 سبتمبر (قبل ايام من الدور الاول من الانتخابات الرئاسية التونسية)
نسبة 25% من نوايا التصويت للمترشح نبيل القروي
و أردف المقال بأن الاستطلاع الخاص الموجه لجهات تونسية هو من انجاز المعهد الجمهوري الدولي القريب من الحزب الجمهوري و يقوم بدراسات ميدانية دقيقة تكون في العادة متطابقة مع نتائج الانتخابات بهامش خطأ ضعيف جدا.
و استدرك المقال معتبرا ان نتائج المعهد الدولي كانت على غير عادتها غير دقيقة حيث نزلت نسبة نبيل القروي من 25% من الاصوات الى 15% و هو أمر غير معتاد و مريب حيث لم تشهد تونس أي حدث فارق يمكن أن يؤثر بهذه الطريقة حيث تراجع القروي ب 10 نقاط كاملة، في حين ارتفعت نسبة المترشح قيس سعيد من 11% حسب الاستطلاع الى 19 % حسب النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و ختم موقع موند افريك بالخلاص الى ان هذا التباين الحاد بين استطلاع المعهد الدولي و بين نتائج الدور الاول من الرئاسية التونسية يشي بتدخل من الادارة الامريكية للتأثير على المزاج الانتخابي التونسي خاصة أن توجهات الرئيس الامريكي دونالد ترامب تتماهى مع توجهات المترشح نبيل القروي الشعبوية
تحدث فيه عن إستطلاع رأي خاص أجراه المعهد الجمهوري الدولي iriو المعروف بجديته حيث أعطى بتاريخ 10 سبتمبر (قبل ايام من الدور الاول من الانتخابات الرئاسية التونسية)
نسبة 25% من نوايا التصويت للمترشح نبيل القروي
و أردف المقال بأن الاستطلاع الخاص الموجه لجهات تونسية هو من انجاز المعهد الجمهوري الدولي القريب من الحزب الجمهوري و يقوم بدراسات ميدانية دقيقة تكون في العادة متطابقة مع نتائج الانتخابات بهامش خطأ ضعيف جدا.
و استدرك المقال معتبرا ان نتائج المعهد الدولي كانت على غير عادتها غير دقيقة حيث نزلت نسبة نبيل القروي من 25% من الاصوات الى 15% و هو أمر غير معتاد و مريب حيث لم تشهد تونس أي حدث فارق يمكن أن يؤثر بهذه الطريقة حيث تراجع القروي ب 10 نقاط كاملة، في حين ارتفعت نسبة المترشح قيس سعيد من 11% حسب الاستطلاع الى 19 % حسب النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و ختم موقع موند افريك بالخلاص الى ان هذا التباين الحاد بين استطلاع المعهد الدولي و بين نتائج الدور الاول من الرئاسية التونسية يشي بتدخل من الادارة الامريكية للتأثير على المزاج الانتخابي التونسي خاصة أن توجهات الرئيس الامريكي دونالد ترامب تتماهى مع توجهات المترشح نبيل القروي الشعبوية
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Par:Matouchi (Tunisia )
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