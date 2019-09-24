قيس سعيّد في ضيافة نور الدين الطبوبي

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - استقبل الثلاثاء 24 سبتمبر، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المترشح الفائز في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيد وأحد المتنافسين على الدور الثاني.
وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للاتحاد فقد تم تبادل الآراء حول الوضع العام والتأكيد على إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتثمين الدور التاريخي لمنظمة حشاد. وأكد الأمين العام على حرص الاتحاد على لعب دوره الوطني خاصة في هذا الظرف الدقيق.
ويأتي اللقاء في خضم اتهامات للاتحاد بالتزام الحياد في الظاهر ودعم المرشّح نبيل القروي تحت الطاولة الأمر الذي نفاه الاتحاد في بيان له بتاريخ الاثنين 23 سبتمبر.
يذكر أن كاتب عام نقابة التعليم الثانوي كان كذّب التزام اتحاد الشغل الحياد في الدور الأول وكشف مساندة المنظمة الشغيلة للمرشح عبد الكريم الزبيدي.
من جانبه اعتبر القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر أن اتحاد الشغل جزء من المنظومة وقال "الاتحاد ساند الزبيدي في الدور الأول وانهزم والآن قلبه وعقله مع القروي في الدور الثاني".
وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للاتحاد فقد تم تبادل الآراء حول الوضع العام والتأكيد على إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتثمين الدور التاريخي لمنظمة حشاد. وأكد الأمين العام على حرص الاتحاد على لعب دوره الوطني خاصة في هذا الظرف الدقيق.
ويأتي اللقاء في خضم اتهامات للاتحاد بالتزام الحياد في الظاهر ودعم المرشّح نبيل القروي تحت الطاولة الأمر الذي نفاه الاتحاد في بيان له بتاريخ الاثنين 23 سبتمبر.
يذكر أن كاتب عام نقابة التعليم الثانوي كان كذّب التزام اتحاد الشغل الحياد في الدور الأول وكشف مساندة المنظمة الشغيلة للمرشح عبد الكريم الزبيدي.
من جانبه اعتبر القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر أن اتحاد الشغل جزء من المنظومة وقال "الاتحاد ساند الزبيدي في الدور الأول وانهزم والآن قلبه وعقله مع القروي في الدور الثاني".
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Sur: محمد بوغلاب: قيس سعيد لا يجعلو باش تكلم... موش بش نعملو صلاة استسقاء بش يتكلم