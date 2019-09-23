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الغنوشي: اعتصام المحامين بمقرّ المحكمة الابتدائية فضيحة و بلطجة

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
أكد رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محكمة الاستئناف بتونس1 تُعدّ اعتداء على السلطة القضائية.
و اعتبر "الغنوشي" في تصريح لاذعة الجوهرة اليوم الاثنين أنّ ما اقترفته هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد و محمد البراهمي فضيحة، مشيرا إلى أنّ اقتحام مكتب رئيس النيابة العمومية "بلطجة حقيقية" حسب تعبيره، مذكرّا بموقف القضاة الرافضين لهذا التحرّك الاحتجاجي.

و ردّا عن الاتهامات الموّجهة لحركة النهضة حول ما يُعرف "بالجهاز السريّ" أكدّ الغنوشي، أنه على جميع الأطراف أن تحتكم إلى القضاء وهو الجهة الوحيدة المُخوّلة للبتّ في القضية ، و في غياب ذلك سيسود قانون الغاب و الفوضى و لغة استعمال السلاح في الساحات وهو ما تسعى له بعض الأطراف المُنافسة حسب تعبيره.


لهذه الأسباب حركة النهضة تدعم قيس سعيْد

وأكدّ راشد الغنوشي أنّ الحركة و أمام الخيارات الموجودة بخصوص المترشحيْن للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ستناصر الأقرب إلى الثورة.
و اعتبر "الغنوشي" أن الحركة تعتبر "قيس سعيْد" المترّشح للانتخابات الرئاسية و الفائز للدور الثاني، الأقرب إلى الثورة، رغم عدم انتمائه لها.
و أشار "الغنوشي" أنّ مجلس شورى حركة النهضة سيجتمع اليوم الاثنين للحسم في هذه المسألة.

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