الغنوشي: اعتصام المحامين بمقرّ المحكمة الابتدائية فضيحة و بلطجة

Lundi 23 Septembre 2019
أكد رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محكمة الاستئناف بتونس1 تُعدّ اعتداء على السلطة القضائية.
و اعتبر "الغنوشي" في تصريح لاذعة الجوهرة اليوم الاثنين أنّ ما اقترفته هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد و محمد البراهمي فضيحة، مشيرا إلى أنّ اقتحام مكتب رئيس النيابة العمومية "بلطجة حقيقية" حسب تعبيره، مذكرّا بموقف القضاة الرافضين لهذا التحرّك الاحتجاجي.
و ردّا عن الاتهامات الموّجهة لحركة النهضة حول ما يُعرف "بالجهاز السريّ" أكدّ الغنوشي، أنه على جميع الأطراف أن تحتكم إلى القضاء وهو الجهة الوحيدة المُخوّلة للبتّ في القضية ، و في غياب ذلك سيسود قانون الغاب و الفوضى و لغة استعمال السلاح في الساحات وهو ما تسعى له بعض الأطراف المُنافسة حسب تعبيره.
لهذه الأسباب حركة النهضة تدعم قيس سعيْد
وأكدّ راشد الغنوشي أنّ الحركة و أمام الخيارات الموجودة بخصوص المترشحيْن للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ستناصر الأقرب إلى الثورة.
و اعتبر "الغنوشي" أن الحركة تعتبر "قيس سعيْد" المترّشح للانتخابات الرئاسية و الفائز للدور الثاني، الأقرب إلى الثورة، رغم عدم انتمائه لها.
و أشار "الغنوشي" أنّ مجلس شورى حركة النهضة سيجتمع اليوم الاثنين للحسم في هذه المسألة.
و اعتبر "الغنوشي" في تصريح لاذعة الجوهرة اليوم الاثنين أنّ ما اقترفته هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد و محمد البراهمي فضيحة، مشيرا إلى أنّ اقتحام مكتب رئيس النيابة العمومية "بلطجة حقيقية" حسب تعبيره، مذكرّا بموقف القضاة الرافضين لهذا التحرّك الاحتجاجي.
و ردّا عن الاتهامات الموّجهة لحركة النهضة حول ما يُعرف "بالجهاز السريّ" أكدّ الغنوشي، أنه على جميع الأطراف أن تحتكم إلى القضاء وهو الجهة الوحيدة المُخوّلة للبتّ في القضية ، و في غياب ذلك سيسود قانون الغاب و الفوضى و لغة استعمال السلاح في الساحات وهو ما تسعى له بعض الأطراف المُنافسة حسب تعبيره.
لهذه الأسباب حركة النهضة تدعم قيس سعيْد
وأكدّ راشد الغنوشي أنّ الحركة و أمام الخيارات الموجودة بخصوص المترشحيْن للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ستناصر الأقرب إلى الثورة.
و اعتبر "الغنوشي" أن الحركة تعتبر "قيس سعيْد" المترّشح للانتخابات الرئاسية و الفائز للدور الثاني، الأقرب إلى الثورة، رغم عدم انتمائه لها.
و أشار "الغنوشي" أنّ مجلس شورى حركة النهضة سيجتمع اليوم الاثنين للحسم في هذه المسألة.
/ data-width="700" data-show-text="false">
En continu
- Hier 22:07 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- Hier 21:09 مصر.. توقيف نحو 300 شخص منذ أحداث الجمعة
- Hier 19:33 كيف يطفو الشعبويون على سطح الدولة؟؟.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:17
|15:39
|12:19
|06:08
|04:41
|
31°
|29°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-23
|28°-22
|31°-21
|27°-21
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 962) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 557) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 068) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 057) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 070) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 852) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 946) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 66 315) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 235) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 219) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 564) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 142) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 064) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 222) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 564) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 523) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 354) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 896) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 718) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 661) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:sarra2012 (Tunisia )
Sur: عماد الدايمي: المرزوقي تعرض لعملية تحيل كبيرة وتشويش من النهضة