الغنوشي: اعتصام المحامين بمقرّ المحكمة الابتدائية فضيحة و بلطجة

Lundi 23 Septembre 2019



لهذه الأسباب حركة النهضة تدعم قيس سعيْد

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أكد رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محكمة الاستئناف بتونس1 تُعدّ اعتداء على السلطة القضائية.و اعتبر "الغنوشي" في تصريح لاذعة الجوهرة اليوم الاثنين أنّ ما اقترفته هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد و محمد البراهمي فضيحة، مشيرا إلى أنّ اقتحام مكتب رئيس النيابة العمومية "بلطجة حقيقية" حسب تعبيره، مذكرّا بموقف القضاة الرافضين لهذا التحرّك الاحتجاجي.و ردّا عن الاتهامات الموّجهة لحركة النهضة حول ما يُعرف "بالجهاز السريّ" أكدّ الغنوشي، أنه على جميع الأطراف أن تحتكم إلى القضاء وهو الجهة الوحيدة المُخوّلة للبتّ في القضية ، و في غياب ذلك سيسود قانون الغاب و الفوضى و لغة استعمال السلاح في الساحات وهو ما تسعى له بعض الأطراف المُنافسة حسب تعبيره.وأكدّ راشد الغنوشي أنّ الحركة و أمام الخيارات الموجودة بخصوص المترشحيْن للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ستناصر الأقرب إلى الثورة.و اعتبر "الغنوشي" أن الحركة تعتبر "قيس سعيْد" المترّشح للانتخابات الرئاسية و الفائز للدور الثاني، الأقرب إلى الثورة، رغم عدم انتمائه لها.و أشار "الغنوشي" أنّ مجلس شورى حركة النهضة سيجتمع اليوم الاثنين للحسم في هذه المسألة.