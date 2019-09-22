Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - قال رئيس حركة افاق تونس ياسين ابراهيم أن جزء من ماكينة حركة النهضة خدمت لفائدة المرشح الرئاسي قيس سعيد.
واضاف ياسين ابراهيم في حوار على قناة الحوار التونسي" حتى نكون موضوعيين قيس سعيد اشتغل كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفا " القول بأن ليس لدى قيس سعيد ماكينة مغالطة".
وتابع ياسين ابراهيم " قيس سعيد عوّل على الاتصال المباشر بالتونسيين وهذا يحسب له".
واضاف ياسين ابراهيم في حوار على قناة الحوار التونسي" حتى نكون موضوعيين قيس سعيد اشتغل كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفا " القول بأن ليس لدى قيس سعيد ماكينة مغالطة".
وتابع ياسين ابراهيم " قيس سعيد عوّل على الاتصال المباشر بالتونسيين وهذا يحسب له".
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: ياسين ابراهيم: جزء من ماكينة النهضة خدمت لقيس سعيد