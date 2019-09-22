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ياسين ابراهيم: جزء من ماكينة النهضة خدمت لقيس سعيد

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - قال رئيس حركة افاق تونس ياسين ابراهيم أن جزء من ماكينة حركة النهضة خدمت لفائدة المرشح الرئاسي قيس سعيد.
واضاف ياسين ابراهيم في حوار على قناة الحوار التونسي" حتى نكون موضوعيين قيس سعيد اشتغل كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفا " القول بأن ليس لدى قيس سعيد ماكينة مغالطة".
وتابع ياسين ابراهيم " قيس سعيد عوّل على الاتصال المباشر بالتونسيين وهذا يحسب له".





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189573

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 22 Septembre 2019 à 13h 42m |           
هل ياسين ابراهيم اعتزل السياسة ليصبح محلل سياسي ؟
حزبه ذاب ودخل التاريخ بعد ان تجوّل بين كل الاحزاب المعادية للثورة ومحاولته الأخيرة لمغازلة عبد الكريم الزبيدي فشلت مع فشل الزبيدي.
قائمة طويلة بالفشل السياسي فكيف ينجح كمحلل ؟



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