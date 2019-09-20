جوهر بن مبارك: السيستام يبحث عن الطريقة الأقل إحراجاً للاصطفاف خلف نبيل القروي

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- قال رئيس شبكة دستورنا نبيل القروي الخميس 19 سبتمبر أن المنظومة التي انهزمت في الانتخابات الرئاسية باتت الأن تبحث عن اخراج وطريقة أقل احراجا كي تعلن دعمها للمرشح نبيل القروي.واضاف جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل " المنظومة ستجتمع لدعم نبيل القروي للخروج من مأزقها"، مضيفا " تقسيم الأصوات بين يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي فتح الطريق أمام وصول نبيل القروي للدور الثاني".وتابع جوهر بن مبارك " الأصوات التي تحصل عليها الزبيدي ويوسف الشاهد مجتمعة تضع أحدهما في الدور الثاني".