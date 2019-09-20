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جوهر بن مبارك: السيستام يبحث عن الطريقة الأقل إحراجاً للاصطفاف خلف نبيل القروي

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - قال رئيس شبكة دستورنا نبيل القروي الخميس 19 سبتمبر أن المنظومة التي انهزمت في الانتخابات الرئاسية باتت الأن تبحث عن اخراج وطريقة أقل احراجا كي تعلن دعمها للمرشح نبيل القروي.

واضاف جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل " المنظومة ستجتمع لدعم نبيل القروي للخروج من مأزقها"، مضيفا " تقسيم الأصوات بين يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي فتح الطريق أمام وصول نبيل القروي للدور الثاني".
وتابع جوهر بن مبارك " الأصوات التي تحصل عليها الزبيدي ويوسف الشاهد مجتمعة تضع أحدهما في الدور الثاني".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189462

Citizenvoice  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 12h 29m |           
- Admin corrige la 1ère ligne : Jawhar ben Mbarak et non NK.



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