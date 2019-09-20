قيس سعيد على الجزيرة : أعد التونسيين بالعدل وعلوية القانون على شاكلة عمر الفاروق والافتراءات بالانتماء لتيّار معيّن لا تعنيني

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- أكّد الخميس 19 سبتمبر، الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، أن برنامجه سيكون نابعا من الشعب ويقوم أساسا على العدل وعلوية القانون.وقال سعيّد في حوار خاص على قناة الجزيرة " أعد التونسيين بالعدل والحرية وعلوية القانون على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة الفاروق الذي يعتبر رجل دولة نموذج يحتذى به".وأكّد سعيّد أنه لا يخشي أن يُلبّس عباء الاخوان بسبب بعض مواقفه وأفكاره مشيرا إلى أن استحضاره لنموذج عمر بن الخطاب لا يعني انتماءه لتيار معيّن فبامكاني الاستشهاد بقادة سياسيين غربيين دعوا أيضا لاقامة العدل".وتابع سعيّد معلّقا على الجدل حول صورته مع الناطق الرسمي السابق بحزب التحرير رضا بالحاج والاتهامات له بأنه ينتمي لذلك التيار وقال "انتمائي لتيار معيّن كذبة كبرى وافتراء لا اعرف سببه، وهذه الاتهامات لا تهمني ولا تعنيني أصلا".