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قيس سعيد على الجزيرة : أعد التونسيين بالعدل وعلوية القانون على شاكلة عمر الفاروق والافتراءات بالانتماء لتيّار معيّن لا تعنيني

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - أكّد الخميس 19 سبتمبر، الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، أن برنامجه سيكون نابعا من الشعب ويقوم أساسا على العدل وعلوية القانون.

وقال سعيّد في حوار خاص على قناة الجزيرة " أعد التونسيين بالعدل والحرية وعلوية القانون على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة الفاروق الذي يعتبر رجل دولة نموذج يحتذى به".


وأكّد سعيّد أنه لا يخشي أن يُلبّس عباء الاخوان بسبب بعض مواقفه وأفكاره مشيرا إلى أن استحضاره لنموذج عمر بن الخطاب لا يعني انتماءه لتيار معيّن فبامكاني الاستشهاد بقادة سياسيين غربيين دعوا أيضا لاقامة العدل".

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وتابع سعيّد معلّقا على الجدل حول صورته مع الناطق الرسمي السابق بحزب التحرير رضا بالحاج والاتهامات له بأنه ينتمي لذلك التيار وقال "انتمائي لتيار معيّن كذبة كبرى وافتراء لا اعرف سببه، وهذه الاتهامات لا تهمني ولا تعنيني أصلا".



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189446

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 10h 28m |           
انسان نظيف ورجل قانون يشرف تونس ... لاول مرة يجمع التوانسة على مرشح بهذه الطريقة ...

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 10h 10m |           
إن شاء الله الأستاذ قيس سعيد رئيس تونس

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 09h 59m |           
قانونا: هل يجب توفير حماية أمنية للأستاذ قيس سعيد ؟


Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 09h 59m |           
👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق خسر الرهانات👿💰🗣

🗣يقول الشاعر إليا أبو ماضي🗣

نَسِيَ الطينُ ساعَةً أَنَّهُ طينٌ *** حَقيرٌ فَصالَ تيها وَعَربَد
وَكَسى الخَزُّ جِسمَهُ فَتَباهى *** وَحَوى المالَ كيسُهُ فَتَمَرَّد

👿💰🗣 مصائب تونس اليوم بالحوار التونسي 👿💰🗣



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