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اليعقوبي بعد فضحه دعم الاتحاد للزبيدي في الدور الأول للرئاسية : سأصوّت لقيس سعيّد فالقصة لا تحتمل الحياد

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - أعلن الاربعاء 18 سبتمبر، كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، دعمه للمرشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد في الدور الثاني.
ونشر اليعقوبي في صفحته الرسمية على الفايسبوك بيان حركة الشعب الذي أعلنت من خلاله دعمها لقيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وسبق لسعيّد أن قال في صفحته على الفايسبوك "بدون فلسفة وبدون كثرة كلام سأصوت للأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني فالقصة لا تحتمل الحياد".

كما نشر بعد صدور النتائج النهائية التدوينة التالية " أنا منخرط بكل ما أملك من جهد في صياغة مشروع لتونس أخري ممكنة عنوانه قيس سعيد رئيس وحاضنته كتلة برلمانية ديمقراطية وتقدمية تسنده وآليته حكومة إنقاذ وطني قوية وفاعلة تبنيه".

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن في بيان أصدره أمس اثر انعقاد مكتبه التنفيذي، وقوفه على نفس المسافة من المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني، الذي تقدم له المترشحان قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس).




  
  
     
  
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