عبير موسي تنسب قيس سعيّد للقوى المتطرّفة والظلامية وتعتبر نتائج الانتخابات فضيحة وصدمة

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- انتقدت الاثنين 16 سبتمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مبدئيا قيس سعيد ونسبته إلى القوى المتطرفة والظلامية والفوضوية.واعتبرت عبير موسي نتائج الانتخابات فضيحة وصدمة داعية التيار الوسطي الحداثي إلى الالتفاف حول حزبها لانقاذ ما يمكن انقاذه في الانتخابات التشريعية ومنع الأذي الذي ستتسبب فيه القوى المتطرفة والظلامية حسب تعبيرها.