Radio Babnet Tunisie On Air: Omar Khayrat - Al Hanash  

عبير موسي تنسب قيس سعيّد للقوى المتطرّفة والظلامية وتعتبر نتائج الانتخابات فضيحة وصدمة

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - انتقدت الاثنين 16 سبتمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مبدئيا قيس سعيد ونسبته إلى القوى المتطرفة والظلامية والفوضوية.
واعتبرت عبير موسي نتائج الانتخابات فضيحة وصدمة داعية التيار الوسطي الحداثي إلى الالتفاف حول حزبها لانقاذ ما يمكن انقاذه في الانتخابات التشريعية ومنع الأذي الذي ستتسبب فيه القوى المتطرفة والظلامية حسب تعبيرها.

الفيديو: الدقيقة 25 و50ث





  
  
     
  
rtt-c970d2e501966677c6f59f3ca29a3fc3-2019-09-17 08:24:23






10 de 10 commentaires pour l'article 189248

Shadow  (Saudi Arabia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 10h 00m |           
راجلها وينو

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 42m |           
تحصلت على 4 في الميا و مازالت تتكلم... كان جات عندها ذرة حياء راهي انسحبت في صمت ... اكا زايد رقعة ...

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 36m |           
رفقا بنفسك يا هذه، إذا اسمريت على هذا المنوال فمصيرك التنويم في مستشفى الرازي بعد الإنتخابات التشريعية بإذن الله تعالى

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 13m |           
أطرف الطرائف أن تحتفل زعيمة التجمعيين بنجاتها من قائمة الصفر فاصل لتضحك على عقول المنخدعين بها . أما انضمامها مبكرا لحملة المستهدفين لقيس سعيد فهو أمر متوقع بالتأكيد فهو استهداف لا لشخصه طبعا بل استهداف لارادة الشعب ولشعار حملته -الشعب يريد -فقد تعودت في صلب التجمع بأن الزعيم هو فقط من يريد وكل من يعبر عن ارادته خلاف الزعيم بأن مآله المتراك والكريموجان والتعليق والتعذيب .ومرة أخرى ألف
تحية وتحية لهذا الشعب الممتاز الذي عبر عن رأيه بكل حرية ودفع بمن يصادرون حريته وارادته ورأيه الحر الى مزبلة التاريخ ومآلهم النسيان ان آجلا أو عاجلا .

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 08m |           
جينات الدكتاتورية تتآكل داخلها و تغلي في عروقها مما جعلها تهذي اقذر انواع السياسيين من يدخل اللعبة الديمقراطية الحرة ثم لا تعجبه نتائجها فيثور على الشعب الذي صفعه بقوة على مؤخرته ولفضه بحقارة و يثور كذلك على منافسيه الذين هزموه بجدارة الاولى بك الصمت المطبق ولو انك نجحت في هذه الانتخابات لكان خطابك مغايرا
الحجرة ما تذوب ….

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 03m |           
نتائج الانتخابات فضيحة: يعني أيتها السيدة أنك لا تحترمي إرادة الناخبين.

يا معشر رجال تونس: لو هذه المرأة وصلت إلى الحكم فابكوعلى رجولتكم وسينقرض النسل.

Biladi2012  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 08h 51m |           
من الصدمة أصبحت تهذي، هذا رئيسك رغما عن انفك يا تجمعية

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 08h 37m |           
احترم سيدك واسيادك الذين انتخبوه، تفقدين حتى الاخلاق وفهم ان حزب الدستور دفن مع بورقيبة.

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 08h 33m |           
الحقيرة ما زالت في غيبوبة من قوة الصدمة


Lechef  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 08h 33m |           
Non, Abir tout d'abord , nous citoyens nous sommes libre de choisir notre candidat, et ce qui nous intéresse le plus , autre que l'ombre ou la lumière,est-ce notre candidat est en mesure de réduire le taux de chômage et d'agir sur la cherté de la vie ?????



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 | 18 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:26 15:45 12:21 06:03 04:35
28°
 35° % 61 :الرطــوبة
تونــس 26°
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
35°-2634°-2532°-2431°-2333°-25
  • Avoirs en devises
    18248,9

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,16000 DT        1$ =2,85456 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   1099,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568710907|189248 11913|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires