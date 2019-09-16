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جثمان المرحومة شاذلية فرحات قائد السبسي يُوارى الثرى

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - ووري جثمان المرحومة شاذلية فرحات أرملة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 الثرى بحضور شخصيات سياسية وتغيب ابنها حافظ قائد السبسي المتواجد في فرنسا . حسب ما صرح به لاذاعة أكسبريس فيما نقت وزارة الداخلية وجود اجراء حدودي يمنعه من دخول البلاد .

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي صورا له لدى حضوره الجنازة


  
  
     
  
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