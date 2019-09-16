Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Aseleh El Awetar  

لطفي المرايحي: قيس سعيد ينتمي الى تيارنا الثوري الذي يضم عبو ومخلوف والصافي سعيد

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي لطفي المرايحي في حوار على القناة الوطنية ان انتصار قيس سعيد ومروره للدور الثاني هو انتصار للتيار الثوري الذي يضم في النهاية محمد عبو وسيف الدين مخلوف والصافي سعيد.

واضاف لطفي المرايحي " قيس سعيد سيواجه مرشحا احترف الزبونية ويريد استغلال حاجة التونسيين وهي عقلية تعودت بها بعض المناطق في الجمهورية منذ الانظمة السابقة".



  
  
     
  
rtt-3e95833ec164cb14adbaf80bfc779b3f-2019-09-16 11:16:55






2 de 2 commentaires pour l'article 189192

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 12h 19m |           
جميلة -تيارنا الثوري -بعد أن كان يصرح بأن المناطق التي فجرت الثورة هي نفسها التي تفرخ الارهابيين وهما وجهان لعملة واحدة

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 12h 04m |           
ان كان قيس سعيد ينتمي الى "تياركم الثوري" الذي يضم عبو ومخلوف والصافي سعيد كما تدعون فلماذا نافستموه ؟
فهو اما كاذب في ما يدعي او صادق وابله غير قادر على التقييم البسيط وتقدير المصالح ولعله التملق الرخيص بعد اضاعة حلم الكرسي يسعى لضمان ولو كرسي جانبي



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 16 سبتمبر 2019 | 17 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:46 12:21 06:02 04:34
31°
 36° % 48 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
36°-2634°-2533°-2430°-2331°-22
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568634093|189192 10684|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires