لطفي المرايحي: قيس سعيد ينتمي الى تيارنا الثوري الذي يضم عبو ومخلوف والصافي سعيد

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي لطفي المرايحي في حوار على القناة الوطنية ان انتصار قيس سعيد ومروره للدور الثاني هو انتصار للتيار الثوري الذي يضم في النهاية محمد عبو وسيف الدين مخلوف والصافي سعيد.واضاف لطفي المرايحي " قيس سعيد سيواجه مرشحا احترف الزبونية ويريد استغلال حاجة التونسيين وهي عقلية تعودت بها بعض المناطق في الجمهورية منذ الانظمة السابقة".