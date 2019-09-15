Dimanche 15 Septembre 2019
بلغت نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 45 بالمائة في الداخل و بلغت 19.7 بالمائة في الخارج ، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون...
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Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: سمير ديلو : النتائج التي تصلنا حول مرشحنا مورو مغايرة تماما لما يتم تداوله حاليا