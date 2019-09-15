Dimanche 15 Septembre 2019



بلغت نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 45 بالمائة في الداخل و بلغت 19.7 بالمائة في الخارج ، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون...