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نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 45 بالمائة في الداخل

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
بلغت نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 45 بالمائة في الداخل و بلغت 19.7 بالمائة في الخارج ، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون...





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189165

Mandhouj  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 22h 34m |           
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ثم سي سيف مخلوف. لا يمكن أن أقول ثورجي، لكن ثاءر على الظلم. با في يا سيدي، تكلمت عن أهداف الثورة، عن السيادة على الثروات المنهوبة وووو. مقابل ذلك ماذا قدمت للشعب، حتى يضعك الشعب في الدور الثاني؟ لا شيء. خطاب ثوري يهيج الناس فقط. يلزم تفهم السياسة، سيدي العظيم. أنت مقاوم و قامة في المحاماة. فقط.
كل خطاباتك كانت عبارة عن مرافعات، لصالح مظلوم ، أمام الناءب العام، الذي هو السيستام، و أمام قاضي، الذي هو السيستام نفسه أيضاً. وشبيك يا صاحبي ؟ فين هزيت الناس؟ لحلم ؟ على كل حال. نصيحة، تعلم تخدم مع غيرك. و هذا دائما اقوله، يلزم التوانسة يتعلموا يخدموا مع بعضهم.

الأستاذ المرزوقي، يبقى على رأسي و عيني مدى الحياة. لكن مع الأسف لم يفهم الواقع الانتخابي. ما حقش ترشحت. لكن خلقنا احرارا. و في بعض الأحيان الحرية تأتي بالخسارة. لكنها تبقى حرية. و سنحافظ عليها.

يمكن أن أتكلم عن بعض الاخرين من الذين رشحوا أنفسهم. لكن لا يستحقون.
#تونس_تنتخب

Mandhouj  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 22h 14m |           
على كل حال يمكن أن نفرح، على اعتبار أن هنا 15% ، أكثر من البلديات.
ثم سقوط مرشحين الأحزاب الكبرى، دليل أن هؤلاء المرشحين، أساساً خاطبوا الناس الذين انتخبوهم في السابق. و أكثر هؤلاء ابتعدوا عن السياسة و عن الصندوق. و لم يقدروا أن يخاطبوا الناخبين الجدد، و لا الطبقة الفقيرة.

ثم ليس هناك أي واحد من ال 26، تكلموا عن حرية الضمير التي هي أساس المشروع المجتمعي، و الرئيس هو الذي يحمل المشروع المجتمعي و يعطي رؤيته فيه. كيف لساسة يكتبون حرية الضمير في دستور، و لم يغيروا القوانين التي تقمع الإبداع و الابتكار. حرية الضمير، هي أساس كل تقدم و تقوية للدولة و للمجتمع. الافراط في التفكير و الابداع، كيف نجرمه؟ غريب. البناءات الحضارية تقوم على حرية الضمير و البحث ووو. ساسة اليوم خافوا من حرية الضمير، لأن هناك من يربطها بالحريات
الجنسية أساساً. ما لكم كيف تحكمون ؟ كنت أتوقع أن قامة معارفية مثل الأستاذ مورو سيطرحها، أو قيس سعيد. لكن تابعت كثيراً الحملة الإنتخابية، و لا أحد تكلم عنها. شخصيا لم ارد أن احرج، لأن أكثر الناس سيذهبون لتحت السبتة.
اليوم هناك جزء من الشعب وضع قيس سعيد في الصدارة. سنرى الآن الحملة الإنتخابية. ثم بالنسبة لحركة النهضة حسمت امرها في الرئاسية في آخر لحظة. و انتخابات رءاسية، تحضر على الأقل عام قبل الموعد. تحية للأستاذ مورو ، الذي ابهر ، لكن الديمقراطية التي مات من اجلها الشهداء، هي التي تحكم، و نعتز بها. الرابح اليوم هو تونس. الديمقراطية و الصراعات التي تحدثها، خير من الكرتوش إلي يخيط في اماكن أخرى. نعتز بها و بشعبنا الذي ناضل، و بكل من ابلوا البلاء الحسن في وجه
الدكتاتورية على مدار أكثر من 5 عقود.
الشعب تطور و تغير، و يلزم نفهمه و نواكب الحدث ، و نكون في مستوى التحديات المرسومة أمام شعبنا العظيم في الداخل و الخارج.


ما يسمى المحسوبين على الثورة، يجب أن يتعلموا يخدموا مع بعضهم.
#تونس_تنتخب



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