وزارة الداخلية: حافظ قايد السبسي لا يخضع لأيّ إجراء حدودي كان

Dimanche 15 Septembre 2019



باب نات

- على إثر ما تمّ تداولهُ بخصوص خضوع "حافظ قائد السّبسي" لإجراء حدودي وتهديد بعض الأطراف بإيقافه فور حلُوله بتونس للمشاركة في مراسم دفن والدته المرحومة "شاذلية فرحات قائد السّبسي" أرملة الرّئيس الرّاحل "محمّد الباجي قائد السّبسي".فإن وزارة الدّاخليّة تنفي في بلاغ لها ما يتمّ تداولهُ بهذا الخصوص وتُفيد بأن المعني لا يخضع لأيّ إجراء حدُودي كان، وتتوجّه لكافة أفراد عائلة الرّئيس الرّاحل "محمّد الباجي قائد السّبسي" بأحرّ التعازي في وفاة المغفُور لها "شاذلية فرحات قائد السّبسي" متمنية أن يتقبّلها الله برحمته وأن يرزُق أهلها وذويها جميل الصّبر والسّلوان.