Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Safini Mara  

بوعسكر: السجن ... لمن يصوّر ورقة الاقتراع داخل الخلوة

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 أنّ الخروقات خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثمّ أصبحت جسيمة تتعلق بموضوع حياد الإدارة واستعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشحين في عدة مناطق من الجمهورية.

وأشار إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشحين للرئاسة لسقف الإنفاق المحدّد قانونيا وهو ما قد يتسبب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة مالية.


وأوضح بوعسكر أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التي تم صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق، متابعا أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه خطية مالية بـ20 ألف دينار.

وفي سؤاله عن موقف هيئة الانتخابات من المترشح "السجين" ووضعيته، قال فاروق بوعسكر إنّ المسألة قضائية "ونحن كهيئة دستورية لا نتدخل في القضاء... قمنا بمراسلة عدة جهات قضائية لتفعيل ما يتيحه القانون بتمكين هذا المترشح من إجراء حوارات تلفزية وإذاعية لضمان الحد الأدنى من المشاركة على غرار بقية المترشحين في الحملات لكن القضاء لم يتفاعل ايجابيا مع طلبنا" حسب تعبيره.

ودعا عضو هيئة الانتخابات المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة.

كما طالب القائمات المترشحة للتشريعية بالإبتعاد عن مراكز الإقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسية يوم الصمت الانتخابي والتصويت.
المصدر موزاييك

  
  
     
  
rtt-838609cd3aed4ecda9be5903e3a134b6-2019-09-13 14:51:36






0 de 0 commentaires pour l'article 189062



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
30°
 30° % 48 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
30°-2332°-2333°-2433°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568387131|189062 2636|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires