وصّـلــنــي ...تطبيقة ال TRANSTU تمكّـن تتبّع خطوط الحافلات و المترو

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - وصّـلني / Wassalni هي تطبيقة مجانية وضعتها شركة النقل بتونس لفائدة حرفائها تمكّـن مستعمليها عبر الهواتف الذكية من تتبّع خطوط الحافلات و المترو والخط ت.ح.م . وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التطبيقة تشمل في إطار التجربة خطوط الحافلات العادية الراجعة بالنظر إلى إقليم باب سعدون في مرحلة أولى في انتظار تعميمها على بقية خطوط شبكة الحافلات.
وتتوفّـر هذه التطبيقة في ثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) تمكّـن الحريف من معرفة المدّة الزمنية المتبقية لوصول الحافلة أو المترو أو القطار إلى المحطة التي ينتظر بها بالإضافة إلى معرفة مسالك الخطوط والمحطات الموجودة بها.
وتتمثل العملية في قيام الحريف باختيار وسيلة النقل التي سيعتمدها وفقا للموقع الموجود به ثم تحديد رقم الخط والاتجاه (مسلك الخط ذهابا أو إيابا) مع تحديد المحطة التي سيستقلّ منها وسيلة النقل، وستمكّـنه التطبيقة من معرفة التوقيت المتوقع لوصول وسائل النقل إلى المحطة التي اختارها.
أما بالنسبة لمسالك الخطوط والمحطات فيمكن للحريف متابعة وسيلة النقل حينيا بفضل استعمال تقنيةGPS من خلال مشاهدة الحافلة أو العربة على خارطةGoogle ومتابعة تقدّم سيرها على مسلك الخط الذي اختاره ومرورها بمختلف نقاط توقف الخط.
كما أنّه بإمكان الحريف عن طريق هذه التطبيقة التعرّف على تسعيرة التذاكر المعتمدة بالإضافة إلى تقديم ملاحظاته بخصوص المعطيات التي توفّرها التطبيقة وأيضا تقديم إقتراحاته بهذا الخصوص.
وتتوفّـر هذه التطبيقة في ثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) تمكّـن الحريف من معرفة المدّة الزمنية المتبقية لوصول الحافلة أو المترو أو القطار إلى المحطة التي ينتظر بها بالإضافة إلى معرفة مسالك الخطوط والمحطات الموجودة بها.
وتتمثل العملية في قيام الحريف باختيار وسيلة النقل التي سيعتمدها وفقا للموقع الموجود به ثم تحديد رقم الخط والاتجاه (مسلك الخط ذهابا أو إيابا) مع تحديد المحطة التي سيستقلّ منها وسيلة النقل، وستمكّـنه التطبيقة من معرفة التوقيت المتوقع لوصول وسائل النقل إلى المحطة التي اختارها.
أما بالنسبة لمسالك الخطوط والمحطات فيمكن للحريف متابعة وسيلة النقل حينيا بفضل استعمال تقنيةGPS من خلال مشاهدة الحافلة أو العربة على خارطةGoogle ومتابعة تقدّم سيرها على مسلك الخط الذي اختاره ومرورها بمختلف نقاط توقف الخط.
كما أنّه بإمكان الحريف عن طريق هذه التطبيقة التعرّف على تسعيرة التذاكر المعتمدة بالإضافة إلى تقديم ملاحظاته بخصوص المعطيات التي توفّرها التطبيقة وأيضا تقديم إقتراحاته بهذا الخصوص.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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