لطفي المرايحي لمايا القصوري: المشكلة أن النخب التونسية تريد اسقاط عديد المفاهيم على الشعب وكانه جاهل

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- دخل المرشح الرئاسي لطفي المرايحي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " في جدال مع الكرونكوز مايا القصوري على خلفية الحديث عن المساواة في الميراث.وقال لطفي المرايحي " المشكلة في النخب التونسية انها تريد اسقاط عديد المفاهيم على الشعب وكانه جاهل ولا يعرف مصالحه.وتابع لطفي المرايحي " الحداثة ليست حكرا على الغرب ونحن لا نكون ديمقراطيون اذا اتبعنا المفاهيم الغربية وتنكرنا لموروثنا".