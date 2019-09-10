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لطفي المرايحي لمايا القصوري: المشكلة أن النخب التونسية تريد اسقاط عديد المفاهيم على الشعب وكانه جاهل

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - دخل المرشح الرئاسي لطفي المرايحي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " في جدال مع الكرونكوز مايا القصوري على خلفية الحديث عن المساواة في الميراث.
وقال لطفي المرايحي " المشكلة في النخب التونسية انها تريد اسقاط عديد المفاهيم على الشعب وكانه جاهل ولا يعرف مصالحه.
وتابع لطفي المرايحي " الحداثة ليست حكرا على الغرب ونحن لا نكون ديمقراطيون اذا اتبعنا المفاهيم الغربية وتنكرنا لموروثنا".


الفيديو: ابتداءا من الدقيقة 36

  
  
     
  
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