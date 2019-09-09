صورة اليوم: حتى في حفل زفاف جو المناظرة حاضر

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - يختتم مساء يوم الاثنين، البث المباشر للمناظرات التلفزية بين المجموعة الثالثة من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من استوديوهات التلفزة التونسية، تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج، تونس تختار".
ويشارك في المناظرة التلفزية الثالثة والأخيرة، وفق نتائج القرعة التي جرت الأسبوع الماضي، 8 مترشحين، وهم حسب ترتيب الجلوس من اليمين إلى اليسار سلمى اللومي وأحمد الصافي سعيد و سيف الدين مخلوف و سعيد العايدي و سليم الرياحي و يوسف الشاهد و حمة الهمامي و قيس سعيد.
وشهدت المناظرات أرقام متابعة قياسية فاقت ال3 ملايين بحسب سيقما . وحتى في الأفراح كانت المناظرة حاضرة /الصورة/
ويشارك في المناظرة التلفزية الثالثة والأخيرة، وفق نتائج القرعة التي جرت الأسبوع الماضي، 8 مترشحين، وهم حسب ترتيب الجلوس من اليمين إلى اليسار سلمى اللومي وأحمد الصافي سعيد و سيف الدين مخلوف و سعيد العايدي و سليم الرياحي و يوسف الشاهد و حمة الهمامي و قيس سعيد.
وشهدت المناظرات أرقام متابعة قياسية فاقت ال3 ملايين بحسب سيقما . وحتى في الأفراح كانت المناظرة حاضرة /الصورة/
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Par:med002 (Italy )
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