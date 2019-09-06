Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Amal  

لطفي بوشناق... أرجوكم ... أنا على نفس المسافة من كل المترشحين

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - ردا على الأخبار التي نسبت الى الفنان لطفي بوشناق مساندته للمرشح عبد الفتاح مورو كتب لطفي بوشناق التدوينة التالية:

"فوجئت اليوم بتداول صورة لي قديمة إلى جانب الأستاذ عبد الفتاح مورو على أني أساندهُ في الانتخابات الرئاسية القادمة،و اذ اؤكد احترامي للأستاذ عبد الفتاح ولكل المترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم و اطمأن كل جمهوري و الرأي العام أني سوف ابقى على نفس المسافة من كل المترشحين وسوف أكون سنداً لمن يختاره الشعب التونسي عن طريق الاقتراع مهما كان طيفه السياسي . #لطفي_بوشناق"





  
  
     
  
rtt-c2b4152b0de7a9f58a8a7c2ea6aff51f-2019-09-06 10:49:19






0 de 0 commentaires pour l'article 188586



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 06 سبتمبر 2019 | 7 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:12 18:43 15:55 12:25 05:54 04:25
29°
 29° % 35 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-2228°-2230°-2128°-2228°-22
  • Avoirs en devises
    17407,8

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,15928 DT        1$ =2,86974 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   917,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567767466|188586 2393|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires