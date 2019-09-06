لطفي بوشناق... أرجوكم ... أنا على نفس المسافة من كل المترشحين

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

"فوجئت اليوم بتداول صورة لي قديمة إلى جانب الأستاذ عبد الفتاح مورو على أني أساندهُ في الانتخابات الرئاسية القادمة،و اذ اؤكد احترامي للأستاذ عبد الفتاح ولكل المترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم و اطمأن كل جمهوري و الرأي العام أني سوف ابقى على نفس المسافة من كل المترشحين وسوف أكون سنداً لمن يختاره الشعب التونسي عن طريق الاقتراع مهما كان طيفه السياسي . #لطفي_بوشناق"

- ردا على الأخبار التي نسبت الى الفنان لطفي بوشناق مساندته للمرشح عبد الفتاح مورو كتب لطفي بوشناق التدوينة التالية: