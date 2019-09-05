الغنوشي :رشّحنا مورو ''ماناش نلعبو'' و لن يضيع لنا صوت واحد من أصوات النهضويين

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره مساء اليوم الخميس على قناة حنبعل مع الاعلامية ايمان مداحي أجاب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن سؤال الاعلامية عن جدية النهضة في ترشيح عبد الفتاح مورو للرئاسية، أجاب بلهجة حادة "رشحنا مورو ماناش نلعبو" و هو مرشح وازن تتوفر فيه كل صفات النجاح، مضيفا بأن النهضة أهدت لتونس أفضل ما لديها، معتبرا أنه متأكد أنه لن يضيع أي صوت واحد من أصوات النهضويين لغير عبد الفتاح مورو و ان لديه ثقة في جماهير النهضة لتحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة التاريخية، كما عدد الغنوشي خصال مورو مؤكدا أنه مرشح من الوزن الثقيل و مراهن جاد.
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Par:lechef (Tunisia )
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