مرزوق للزبيدي : شكونك انت بش تجيب دبابات؟ ثمة وزير يجيب دبابات وحدو بش يوقّف البرلمان؟؟

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - عبّر الاربعاء 4 سبتمبر،مرشّح حركة مشروع تونس للانتخابات الرئاسية محسن مرزوق عن استغرابه من تصريحات المرشح عبد الكريم الزبيدي على قناة حنبعل بخصوص الانقلاب.
وقال مرزوق خلال استضافته على أمواج إذاعة "اي أف أم" أنا ماذبيا نتصل بسي عبد الكريم بش نسئلو عالحكاية خاطر ما فهمت منو شي". واستدرك قائلا " لكن إذا اجتمع مجلس النواب يحب يبدل رئيس مجلس نواب فهذه من صلاحيات المجلس، قد يكون التوقيت غير مناسب آما ما تجمش انت كوزير دفاع تقول بش نبعث دبابات خاطر يولي هاكا انقلاب عسكري".
وتابع مرزوق مخاطبا عبد الكريم الزبيدي "شكونك انت بش تجيب دبابات؟؟ وزير يجيب دبابات وحدو بش يوقّف البرلمان؟؟" مشيرا إلى أن تصريحات الزبيدي غامضة وتستوجب تحقيقا حسب تقديره.
وقال مرزوق خلال استضافته على أمواج إذاعة "اي أف أم" أنا ماذبيا نتصل بسي عبد الكريم بش نسئلو عالحكاية خاطر ما فهمت منو شي". واستدرك قائلا " لكن إذا اجتمع مجلس النواب يحب يبدل رئيس مجلس نواب فهذه من صلاحيات المجلس، قد يكون التوقيت غير مناسب آما ما تجمش انت كوزير دفاع تقول بش نبعث دبابات خاطر يولي هاكا انقلاب عسكري".
وتابع مرزوق مخاطبا عبد الكريم الزبيدي "شكونك انت بش تجيب دبابات؟؟ وزير يجيب دبابات وحدو بش يوقّف البرلمان؟؟" مشيرا إلى أن تصريحات الزبيدي غامضة وتستوجب تحقيقا حسب تقديره.
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