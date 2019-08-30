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منجي الحرباوي: رضوان عيارة كان موجودا معنا من أجل الإختراق الداخلي

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - اتهم، اليوم الجمعة، الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي رئيس المكتب السياسي للحركة والذي تم تجميده رضوان عيارة انه "كان موجودا معهم في الحزب من أجل الإختراق الداخلي".

وقال في تصريح لإذاعة شمس آف آم إن عيارة كان متواجدا في نداء تونس للتأثير أكثر ما يمكن على الرأي الداخلي وإستقطاب أكثر ما يمكن من قواعد النداء، وفق تعبيره.


وأكد ان "الحاشية التي تحيط بيوسف الشاهد تستعمل كل الورقات للتأثير على الموقف الرسمي للنداء وربما آخر الورقات هذا الطابور الذي أخرجوه في آخر لحظة للتأثير على موقف النداء الرسمي ومرشحه الرسمي للرئاسية".

  
  
     
  
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