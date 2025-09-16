Babnet   Latest update 09:53 Tunis

"أحسن الرفيق".. أردوغان يقدم هدية إلى أمير قطر

Publié le Mardi 16 Septembre 2025
      
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال تقديم أردوغان الهدية إلى الشيخ تميم وهي عبارة عن لوحة كتب عليها بالخط العربي عبارة: "الله ولي التوفيق وهو نعم الرفيق".



وتوجه الرئيس التركي إلى أمير قطر قائلا: "أنت أحسن الرفيق"، ليرد الأخير قائلا: "أنت أحسن الرفيق".



