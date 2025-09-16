"أحسن الرفيق".. أردوغان يقدم هدية إلى أمير قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c917d8c33977.92861066_gjnoqkefpmlhi.jpg width=100 align=left border=0>

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.



وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال تقديم أردوغان الهدية إلى الشيخ تميم وهي عبارة عن لوحة كتب عليها بالخط العربي عبارة: "الله ولي التوفيق وهو نعم الرفيق".

