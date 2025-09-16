إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c8f34b0f5169.23845569_efkpjmiohqgnl.jpg width=100 align=left border=0>

أوضحت طهران بشأن البيان الختامي لقمة الدوحة أمس وما تضمنه من "الاعتراف بإسرائيل" في حل الدولتين مؤكدة أن الانضمام إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم أنه اعتراف بإسرائيل.



جاء في بيان الخارجية الإيرانية حول مسألة الاعتراف بإسرائيل في بيان الدوحة: "إن انضمام إيران إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم، لا صراحةً ولا ضمناً، على أنه اعتراف بهذا الكيان بأي شكل من الأشكال".

