من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية

تنظم الجامعة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الإلكترونية، التابعة لمنظمة الأعراف، النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية، وذلك من 15 إلى 19 أكتوبر 2025 بقصر المعارض بالكرم.



وستقام هذه الدورة بالتوازي مع المعرض الدولي الثالث للكهرباء والطاقات المتجددة في نفس الفضاء، بمشاركة نحو 200 عارض، وسط توقعات باستقطاب ما يقارب 20 ألف زائر مهني ومن العموم من تونس، شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

