بالأسماء: أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للفترة 2025 – 2028

أسفرت عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للدورة النيابية 2025 – 2028 عن فوز 14 عضوا، وهم:



1. عروسي زقير



2. لبنى ماجري3. نزيهة سويد4. سعيدة العكرمي5. عماد الهرماسي6. عادل مسعودي7. شوقي الحلفاوي8. منير بن صميدة9. لطفي العربي10. شهاب بالي11. بشير الطرودي12. هشام الممي13. نذير بن يدر14. محمد فالح الشابيويُذكر أنّ، المحامي لدى التعقيب، كان قد فاز مساء السبت الماضي بمنصبللفترة 2025 – 2028، خلفا للعميد المنتهية عهدته، وذلك منذ الدور الأول خلال الجلسة الانتخابية التي احتضنتها