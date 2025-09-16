بالأسماء: أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للفترة 2025 – 2028
أسفرت عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للدورة النيابية 2025 – 2028 عن فوز 14 عضوا، وهم:
1. عروسي زقير
1. عروسي زقير
2. لبنى ماجري
3. نزيهة سويد
4. سعيدة العكرمي
5. عماد الهرماسي
6. عادل مسعودي
7. شوقي الحلفاوي
8. منير بن صميدة
9. لطفي العربي
10. شهاب بالي
11. بشير الطرودي
12. هشام الممي
13. نذير بن يدر
14. محمد فالح الشابي
ويُذكر أنّ بوبكر بالثابت، المحامي لدى التعقيب، كان قد فاز مساء السبت الماضي بمنصب عميد المحامين التونسيين للفترة 2025 – 2028، خلفا للعميد المنتهية عهدته حاتم المزيو، وذلك منذ الدور الأول خلال الجلسة الانتخابية التي احتضنتها مدينة الثقافة بالعاصمة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314915