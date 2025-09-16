Babnet   Latest update 09:53 Tunis

بالأسماء: أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للفترة 2025 – 2028

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 09:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أسفرت عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للدورة النيابية 2025 – 2028 عن فوز 14 عضوا، وهم:

1. عروسي زقير

2. لبنى ماجري

3. نزيهة سويد
4. سعيدة العكرمي
5. عماد الهرماسي
6. عادل مسعودي
7. شوقي الحلفاوي
8. منير بن صميدة
9. لطفي العربي
10. شهاب بالي
11. بشير الطرودي
12. هشام الممي
13. نذير بن يدر
14. محمد فالح الشابي

ويُذكر أنّ بوبكر بالثابت، المحامي لدى التعقيب، كان قد فاز مساء السبت الماضي بمنصب عميد المحامين التونسيين للفترة 2025 – 2028، خلفا للعميد المنتهية عهدته حاتم المزيو، وذلك منذ الدور الأول خلال الجلسة الانتخابية التي احتضنتها مدينة الثقافة بالعاصمة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314915


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
32°-24
30°-23
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1992,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    