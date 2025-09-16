وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق"

قال، في تصريح لإذاعة "الديوان"، إن القائمين على الأسطول لم يضيّعوا وقتهم في الرد على المشككين في خروجه، مضيفًا:وشدد نوار على أنّ الأمر كانخاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها بعض القوارب المشاركة في الأسطول.

منسق الوفد التركي: أسطول "الصمود العالمي" يتجه للتجمع في المتوسط في طريقه إلى غزة





من ناحية أخرى أكد، اليوم الثلاثاء، أنّ السفن المشاركة في الأسطول غادرت الموانئ التونسية، مشيرًا إلى أنّ جميعها ستنتهي من التجمع في البحر الأبيض المتوسط خلال يوم أو يومين.وأوضح دورماز أنّ نحوتبحر حاليًا باتجاه نقطة الالتقاء المحددة في المتوسط، مرجحًا أن يصل الأسطول المحمل بالمساعدات الإنسانية إلىبعد نحو أسبوعين، في صورة عدم حدوث أي عوائق.وأضاف أنّ، دون تقديم تفاصيل إضافية.