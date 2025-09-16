Babnet   Latest update 17:39 Tunis

وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/685c24d0d92c03.37475174_omglhjnqpikfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 16:08
      
قال الناطق باسم قافلة الصمود، وائل نوار، في تصريح لإذاعة "الديوان"، إن القائمين على الأسطول لم يضيّعوا وقتهم في الرد على المشككين في خروجه، مضيفًا: "في اجتماعنا الأخير، الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق منا 5 دقائق، لأننا كنا نسعى للخروج في أقرب فرصة ليكون ردنا عمليًا."
وشدد نوار على أنّ الأمر كان تحديًا حقيقيًا خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها بعض القوارب المشاركة في الأسطول.


منسق الوفد التركي: أسطول "الصمود العالمي" يتجه للتجمع في المتوسط في طريقه إلى غزة

من ناحية أخرى أكد منسق الوفد التركي في أسطول الصمود العالمي، حسين دورماز، اليوم الثلاثاء، أنّ السفن المشاركة في الأسطول غادرت الموانئ التونسية، مشيرًا إلى أنّ جميعها ستنتهي من التجمع في البحر الأبيض المتوسط خلال يوم أو يومين.

وأوضح دورماز أنّ نحو 50 سفينة تبحر حاليًا باتجاه نقطة الالتقاء المحددة في المتوسط، مرجحًا أن يصل الأسطول المحمل بالمساعدات الإنسانية إلى غزة بعد نحو أسبوعين، في صورة عدم حدوث أي عوائق.

وأضاف أنّ الكيان المحتل حاول منع انطلاق الأسطول أو تقليص عدد سفنه قدر الإمكان، دون تقديم تفاصيل إضافية.


